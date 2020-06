Υγεία - Περιβάλλον

Βίκος: 10 χρόνια “Στηρίζουμε την Εθελοντική Αιμοδοσία”

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της, η εταιρεία ενισχύει έμπρακτα τον εθελοντισμό.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, "Πριν από 10 χρόνια η εταιρεία «Βίκος» αποφάσισε και ξεκίνησε να στηρίζει έμπρακτα την ιδέα του εθελοντισμού μέσα από την πιο αγνή της μορφή, την εθελοντική αιμοδοσία. Με εμφανείς και αφανείς δράσεις, όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία μεταφέρει το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας προσφέροντας γνώση στους ανθρώπους σχετικά με το πόσο εύκολο μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής αιμοδότης αλλά και τη σημασία αυτής της πράξης αγάπης, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους συνανθρώπους του. Αυτή η δέσμευση προς το κοινωνικό σύνολο αποτελεί την κινητήρια δύναμη της «Βίκος» με βασικό άξονα την πηγαία κοινωνική προσφορά.

Με κεντρικό μήνυμα «όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα» η «Βίκος», ακόμα και σε δύσκολες περιόδους, δεν σταμάτησε να στηρίζει ενεργά και ουσιαστικά την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας. Προβάλλοντας απλά, καθημερινά μηνύματα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, προτρέποντάς το να αφιερώσει 10 λεπτά από το χρόνο του και να σώσει ζωές. Διαχρονικά και συστηματικά, μέσω τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών διαφημίσεων, υπαίθριων προβολών, ντύσιμο λεωφορείων και σημάνσεων σε συρμούς μετρό προβάλει και αναδεικνύει τη σημασία του μηνύματός της.

Επιπρόσθετα, όλα αυτά τα χρόνια, η εταιρεία υποστηρίζει δεκάδες εθελοντικές αιμοδοσίες που διοργανώνονται από τοπικούς Συλλόγους και Φορείς. Επίσης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ), η εταιρεία κάθε χρόνο στέκεται αρωγός στην Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, μεταφέροντας τη «φλόγα» της ελπίδας και της ζωής σε κάθε σημείο της χώρας μας. Παράλληλα, στο επίσημο website της εταιρείας, έχει δημιουργηθεί ένα Κέντρο Πληροφοριών με αναλυτικές απαντήσεις και διευκρινίσεις σε όλες τις απορίες του εθελοντή αιμοδότη. (Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ).

Θέλοντας να διευκολύνει τη διαδικασία της αιμοδοσίας και το έργο όσων συνεισφέρουν σε αυτή, η «Βίκος» έχει προσφέρει μία κινητή μονάδα αιμοληψίας στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» καθώς και 3 ειδικά οχήματα με υπερσύγχρονο εξοπλισμό για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά αίματος, στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ). Προσεγγίζοντας με τον τρόπο αυτό σημεία και αιμοδότες που ενδεχομένως δεν έχουν την δυνατότητα να μεταβούν σε κάποιο Κέντρο Αιμοδοσίας. Αγκαλιάζοντας συνολικά την δράση της εθελοντικής αιμοδοσίας η «Βίκος» με συνέπεια στέκεται αρωγός στις προσπάθειες όλων όσων συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στο σκοπό αυτό: ιδιώτες αλλά και φορείς. Η συνέπεια, άλλωστε, οφείλει να διακατέχει όλες τις εταιρικές πρωτοβουλίες κοινωνικής ευαισθησίας.

Για τη «Βίκος» το σημαντικότερο στοιχείο της δράσης της είναι το μήνυμα της εθελοντικής αιμοδοσίας να γίνει βίωμα για χιλιάδες ανθρώπους, να γίνει τρόπος ζωής. Κάθε αιμοδοσία είναι μια έμπρακτη κίνηση κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης. Κάθε νέος αιμοδότης είναι πρεσβευτής της ζωής. Μια σταγόνα νερό ξεδιψά. Μια σταγόνα αίμα προσφέρει ζωή. Στόχος της «Βίκος» είναι να εξασφαλίσει και τα δύο για όλους τους συνανθρώπους μας, με απόλυτο σεβασμό, ασφάλεια και ποιότητα. Και όχι μόνο για τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά για πάντα.

Γιατί «όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα»".