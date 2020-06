Κόσμος

Αγόρι βρέθηκε ζωντανό μετά από 47 ώρες στο δάσος

Ο 14χρονος εξαφανίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν έκανε πεζοπορία με τον πατέρα του προς την κορυφή του βουνού...

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός 14χρονου αγοριού, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί για περίπου τρεις ημέρες!

Πρόκειται για τον William Callaghan, έναν αυτιστικό έφηβο, ο οποίος βρέθηκε ασφαλής μετά από πολυήμερη αναζήτησή του σε δάσος στη Βικτώρια, παρά το ότι πέρασε δύο νύχτες σε χαμηλές θερμοκρασίες στο Mount Disappointment.

Ο William Callaghan, ο οποίος δεν επικοινωνεί λεκτικά, εξαφανίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν έκαναν πεζοπορία με τον πατέρα του προς την κορυφή του βουνού. Κάποια στιγμή γύρω στις 2.20 μ.μ ο William άνοιξε βήμα και έφυγε μπροστά. Έκτοτε ήταν εξαφανισμένος. Οι αρχές, με την οικογένεια και την συμβολή εθελοντών ξεκίνησαν άμεσα να ερευνούν την δύσβατη περιοχή μέρα και νύχτα. Ο William δεν είχε μαζί του φαγητό και νερό.

Ώρα με την ώρα η αγωνία κορυφωνόταν. Ωστόσο κανείς δεν εγκατέλειπε την προσπάθεια αναζήτησης. Γονείς και αρχές ζήτησαν από όσους έχουν σπίτια στην περιοχή να περιμένουν μήπως εμφανιστεί από μόνος του, αναζητώντας καταφύγιο εκεί. Τους ζήτησαν να παίζουν την μουσική από τον Τόμας το τρενάκι, που του αρέσει και να ψήνουν μπέικον, διότι μπορεί να τον τραβήξει η μυρωδιά. Να του δώσουν να φάει τυρί φέτα, φυστικοβούτυρο ή βετζεμάϊτ αν τον συναντήσουν και καραμελίτσες. Ότι του αρέσει. Και να ξέρουν πως το παιδί δεν επικοινωνεί λεκτικά, ούτε κοιτάζει στα μάτια. Παρά μόνο χτυπάει το στήθος του.

Η δεύτερη νύχτα πέρασε και κανένας ίχνος του William δεν είχε βρεθεί. Πάνω από 500 εθελοντές συμμετείχαν για δεύτερη και τρίτη μέρα στις έρευνες. Οι γονείς του έκαναν έκκληση στα μέσα ενημέρωσης για να βρεθεί. Η μητέρα του είπε: Δεν είμαι ο τύπους που προσεύχεται. Αλλά τώρα προσεύχομαι. Εύχομαι να βρεθεί καλά και θα του δώσω όλα όσα του αρέσουν. Λίγο πριν τη μία μετά το μεσημέρι της Τετάρτης, οι προσευχές της εισακούστηκαν. Ο William βρέθηκε από έναν εθελοντή.

Ήταν παγωμένος, αλλά ζωντανός και καλά. Περπατούσε ξυπόλυτος μέσα στο δάσος και με τόσο κρύο. Αμέσως τον τύλιξαν με ένα ζεστό μπλε μπουφάν και τον μετέφεραν σε ζεστό σημείο, όπου τον τύλιξαν με κουβέρτα και του έδωσαν τις αγαπημένες του λιχουδιές. Το παιδί έδειχνε ευτυχισμένο να είναι ξανά ζεστό, χορτάτο, κοντά στην ασφάλεια της μητέρας και του πατέρα του του. Δυστυχώς, ακριβώς επειδή δεν μιλάει, θα είναι πολύ δύσκολο να περιγράψει την εμπειρία του και να εξηγήσει πως ακριβώς επέζησε μόνος στο δύσβατο βουνό επί 47 ώρες. Όπως και αν τα κατάφερε σημασία έχει πως ζει και είναι καλά.

Πηγή: sbs.com