Ο καιρός για τους αγρότες

Το καλοκαίρι είναι εδώ, αλλά η άνοιξη μας υπενθυμίζει να είμαστε προσεκτικοί, με τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη , περιμένουμε στα βόρεια νεφώσεις που θα πυκνώνουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριοε καιρός το πρωί αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει με τοπικές βροχές κυρίως στα βουνά της Θεσσαλίας και της Στερεάς.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από 15 έως 29 και νοτιότερα από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι δυτικοί 3-5 και στα νότια 6 μποφόρ.

Οδηγίες για αγρότες:

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για την ύπαρξη ακάρεων – τετράνυχου στην αμυγδαλιά.

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η παρουσία των τετρανύχων στην αμυγδαλιά στους νομούς Μαγνησίας, Λάρισας Φθιώτιδας, Καρδίτσας και Τρικάλων

Είναι πολύ μικρά αραχνίδια κιτρινοκόκκινα ή κόκκινα τα οποία εγκαθίστανται στην επιφάνεια των φύλλων.

Οι τετράνυχοι απομυζούν τους χυμούς από τα φύλλα με αποτέλεσμα αυτά να παίρνουν χρώμα κίτρινο - αργότερα κιτρινοκαστανό - τελικά ξηραίνονται και πέφτουν.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη των τετρανύχων.

Συστάσεις: Να γίνει άμεσα ψεκασμός στους αμυγδαλεώνες όπου διαπιστώνεται προσβολή από τους τετρανύχους με εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων.

