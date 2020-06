Πολιτική

Σακελλαροπούλου σε Ιερώνυμο: Με υπευθυνότητα συμβάλατε στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο συναντήθηκε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τη συμβολή της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, καθώς και το γεγονός ότι έρχεται αρωγός της Πολιτείας, οσάκις η χώρα και οι πολίτες της το χρειάστηκαν, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η κ. Σακελλαροπούλου επισήμανε ότι «περάσαμε μια πρωτοφανή κρίση που δημιούργησε προβλήματα, μας ανάγκασε να αλλάξουμε δραματικά τις συνήθειές μας, την καθημερινότητά μας και απείλησε να διαταράξει και τις σχέσεις της Εκκλησίας με το ποίμνιό της έως ένα σημείο». Απευθυνόμενη στον κ. Ιερώνυμο σημείωσε ότι «χάρις, όμως, στο κύρος και την υπευθυνότητα που σας διακρίνει, αντιμετωπίστηκαν αυτές οι δυσκολίες και συμβάλατε και εσείς στο μέτρο των δυνάμεών σας να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας με τον καλύτερο για τον τόπο μας τρόπο».

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι η Εκκλησία πάντα έρχεται αρωγός της Πολιτείας, έχει γίνει και στο παρελθόν και γίνεται και τώρα, οσάκις η χώρα και οι πολίτες της το χρειάστηκαν. «Και στο μεταναστευτικό-προσφυγικό και στην οικονομική κρίση, προσπαθείτε πάντα να συμπαρασταθείτε στους κατατρεγμένους και σε όσους έχουν ανάγκη. Και εύχομαι ειλικρινά και εσείς προσωπικά, αλλά και η Εκκλησία στο σύνολό της, να συνεχίσετε να μεταφέρετε αυτά τα μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης στους συνανθρώπους μας γιατί νομίζω ότι και στην περίοδο που θα διανύσουμε αμέσως μετά, τα έχουμε απόλυτη ανάγκη» προσέθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τα καλά της λόγια, σημείωσε ότι όλη αυτή η περίοδος δημιούργησε ένα τραύμα και ένα τραύμα χρειάζεται να περάσει καιρός να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά και να λάβουμε τα μέτρα τα οποία απαιτούνται.

Αναφερόμενος στον ρόλο της Εκκλησίας, τόνισε, ότι «πραγματικά έκανε ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και στο σύνολό της στάθηκε πλάι στις αποφάσεις που πήρε η Πολιτεία και κυρίως σεβάστηκε τις υποδείξεις των ειδικών ανθρώπων και βλέποντας όλες αυτές τις προσπάθειες που έγιναν από πολλές πλευρές δεν θα μπορούσε παρά να πειθαρχήσει, μολονότι ήταν και δύσκολοι οι καιροί από πλευράς θρησκευτικής, λειτουργιών κ.λπ. Πονέσαμε πολύ και υποφέραμε. Και ξέρετε για εμάς, τους λειτουργούς, το να λειτουργεί κανείς με τις πόρτες κλειστές ή να αναγκάζεται να πει δυο λόγια προς τον λαό σε άδειες καρέκλες, είναι σκληρό πράγμα».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι και για τους κανόνες της Εκκλησίας και για τους νόμους του Κράτους, υπέρτατος νόμος είναι ο άνθρωπος και πρόσθεσε ότι «τον άνθρωπο πρέπει να τον σεβαστούμε, πρέπει να τον υπηρετούμε. Και για την Εκκλησία ο άνθρωπος είναι ο σκοπός. Αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος, δεν νομίζω ότι υπάρχει και η Εκκλησία. Έτσι κάναμε αυτό που μπορούσαμε με δυσκολίες, με μικρές αντιδράσεις, γιατί στο σύνολο η Εκκλησία προχώρησε».

Υποστήριξε, επίσης, ότι βλέποντας τριγύρω, την ατμόσφαιρα, βλέπει ότι πιο πειθαρχημένη είναι ακόμα η Εκκλησία και πρόσθεσε ότι «γι’ αυτό κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε, διότι δεν ξεχωρίζουμε τη φροντίδα, πώς θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους περισσότερο. Και για να το γενικεύσουμε, δεν μπορούμε εμείς, και να θέλουμε, ούτε τον χρόνο να κοιτάξουμε ούτε την πίστη, ούτε και τις ιδιαιτερότητες».

Ακολούθως, τόνισε ότι «γι’ αυτό αυτός ο αγώνας είναι σκληρός και χρειάζεται, όπως λέμε πολλές φορές στους Δήμους και τις Κοινότητες που πηγαίνουμε, ότι είμαστε καταδικασμένοι να συνεργαστούμε με τις ιδιαιτερότητές μας, με τις δυσκολίες μας, αλλά και με τα ταλέντα που έχει κάθε χώρος. Και πιστεύουμε και με τη δική σας καθοδήγηση, την έμπνευση, την απλότητά σας, να μας βοηθήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από τη συμπαράσταση της Πολιτείας, συμπαράσταση στα προβλήματα τα οποία κάθε μέρα παρουσιάζονται, αλλά δεν πρέπει να είμαστε ούτε άπληστοι, ούτε ανήσυχοι, ούτε χωρίς ελπίδα».

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε πολύ σημαντική της επισήμανση του Μακαριώτατου για την αγάπη προς τον άνθρωπο, αδιακρίτως χρώματος, πίστης, θρησκεύματος, να στέκεται κοντά και η Εκκλησία, αλλά και όλοι ο ένας κοντά στον άλλον. Όπως τόνισε «η κοινωνία μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει πραγματικά: Όταν έχει αυτήν την ηρεμία, όταν επικρατεί η ειρηνική συνύπαρξη, για να πάμε σε ένα καλύτερο μέλλον».

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, υπογράμμισε ότι πρέπει «να συνειδητοποιήσουμε όλοι και οι μεγαλύτερες χώρες από μας -ακόμα και εκείνες που έχουν περισσότερες δυνατότητες- ότι και αυτός ο χώρος έχει ένα όριο αντοχής προς όλες τις κατευθύνσεις, στους πληθυσμούς, στα τρόφιμα, στην υγεία… πρέπει να το σεβαστούμε όλοι μας».