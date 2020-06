Life

“The 2Night Show”: Λαμπεροί καλεσμένοι και αποκαλύψεις την Τετάρτη (εικόνες)

Τρεις καλεσμένους υποδέχεται ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής. Μιλούν για την καλλιτεχνική τους πορεία και αποκαλύπτουν άγνωστες πτυχές της ζωής τους.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται τη Νίκη Σερέτη. Η αγαπημένη σε όλους «Δεβόρα», από τη σειρά «Εκείνες Και Εγώ», επισκέπτεται για πρώτη φορά, την εκπομπή και μιλάει για τη συνειδητή επιλογή της να απέχει από την τηλεόραση και για τη μεγάλη της αγάπη το θέατρο. Μεταξύ άλλων, ανοίγει την καρδιά της στον Γρηγόρη και αποκαλύπτει τους λόγους που την οδήγησαν στην ψυχοθεραπεία, τοποθετείται σε σχέση με τον ρατσισμό που υπάρχει στην Ελλάδα και περιγράφει πώς τον έχει βιώσει η ίδια.

Στην παρέα του Γρηγόρη, και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. O ταλαντούχος ηθοποιός, που βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής του, μιλάει για τα επαγγελματικά του σχέδια, για τη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού, για το ενδεχόμενο να ξαναγίνει πατέρας, αλλά και για τη σχέση του με την κόρη του Εύα, μετά τον χωρισμό από τη μητέρα της.

Ο Κώστας Καραφώτης έρχεται στο «The 2Night Show», για πρώτη φορά, και εξομολογείται στον Γρηγόρη πως αν γυρνούσε τον χρόνο πίσω θα απολάμβανε περισσότερο όσα έζησε από το «Fame Story» και μετά. Αναφέρεται, επίσης, στη συμμετοχή του στο «Just The 2 Of Us», καθώς και στα όσα συμβαίνουν στο σόου. Τέλος, μιλά για τη μεγαλύτερή του φοβία αλλά και για το πόσο πιθανό είναι να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας ή να αποκτήσει ένα παιδί, στο μέλλον.

«The 2Night Show» κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 24:00, στον ΑΝΤ1!

