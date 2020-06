Κόσμος

ΕΕ: σταδιακό άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων από την 1η Ιουλίου

Σε ότι αφορά τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, εκτιμάται ότι η διαδικασία άρσης των ελέγχων θα ολοκληρωθεί εντός του Ιουνίου.

Της Μαρίας Αρώνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις προτάσεις της αυτή την εβδομάδα για "σταδιακή και μερική" άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ από την 1η Ιουλίου, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Ζοζέπ Μπορέλ.

Ο Ζοζέπ Μπορέλ εξήγησε ότι οι περιορισμοί θα αρθούν με «ορισμένες τρίτες χώρες», λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες «αρχές και κριτήρια» που θα βασίζονται σε «κοινή προσέγγιση» μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται, ότι η απαγόρευση των μη απαραίτητων ταξιδιών από και προς τις χώρες της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαρτίου για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Η απαγόρευση ισχύει, επί του παρόντος, ως τις 15 Ιουνίου.

Την περασμένη εβδομάδα οι υπουργοί εσωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να συντονιστούν για το σταδιακό άνοιγμα των χωρών τους στους ταξιδιώτες που έρχονται από χώρες εκτός Σένγκεν και ΕΕ.

Ωστόσο, η τελική απόφαση ανήκει σε κάθε κράτος μέλος. Η επίτροπος εσωτερικών Ίλβα Γιόχανσον είχε δηλώσει ότι οι χώρες της ΕΕ δεν συμφωνούν στα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν για το άνοιγμα των συνόρων της ΕΕ. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, της οποίας η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ανοίξει εκ νέου από τον Ιούνιο της 15ης σε έναν κατάλογο χωρών εκτός ΕΕ / Σένγκεν, όπως το Ισραήλ, η Αυστραλία , Κίνα ή Νότια Κορέα.

Όσον αφορά τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η διαδικασία άρσης των ελέγχων θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο.