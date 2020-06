Πολιτική

Μητσοτάκης: τα νησιωτικά εδάφη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως και τα χερσαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συμφωνία με την Ιταλία για την ΑΟΖ, δημιουργεί ιστορικό, πολιτικό και νομικό δεδομένο για ολόκληρη την περιοχή, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Χθες η Ελλάδα υπέγραψε την πρώτη στην ιστορία της συμφωνία για καθορισμό Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Σε συνεργασία με την Ιταλία ορίστηκαν οι θαλάσσιες περιοχές που θα μπορεί να αξιοποιεί κάθε χώρα. Και με οδηγό τόσο το διεθνές δίκαιο όσο και το δίκαιο της Θάλασσας αναγνωρίστηκε με τον πιο επίσημο τρόπο ότι τα νησιωτικά εδάφη έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως και τα χερσαία. Είναι πολύ σημαντικό για την εθνική στρατηγική της χώρας μας» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

«Η συμφωνία αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας που αντιμετωπίζει μια εκκρεμότητα 40 ετών. Αποτελεί ταυτόχρονα και ένα διεθνές γεγονός που καθιστά σαφείς κανόνες στη θάλασσα της Μεσογείου και εγγράφεται ως ιστορικό, πολιτικό και νομικό δεδομένο για ολόκληρη την περιοχή» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Με τη γειτονική Ιταλία πετύχαμε τα νερά που μας ενώνουν να τα κάνουμε ήρεμα νερά. Μια εστία ειρήνης και συνεργασίας για το κοινό συμφέρον. Τέτοιες διμερείς συνθήκες εύχομαι να βρουν γόνιμη συνέχεια και μεταξύ άλλων κρατών της περιοχής», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήρθε τυχαία, ήταν αποτέλεσμα συστηματικής και αθόρυβης δουλειάς και αποδεικνύει ότι η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να έχει εθνική αυτοπεποίθηση γιατί έχει πάντα μαζί της το εθνικό δίκαιο.

«Η Ελλάδα έχει τη γνώση και την περηφάνια και τη δύναμη να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της όποτε πρέπει, όπου πρέπει και όπως πρέπει» σημείωσε.

Στη διάρκεια της κρίσης ο κόσμος της γνώσης στην Ελλάδα έδειξε πρωτοφανή προσαρμοστικότητα στις έκτακτες συνθήκες

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του για το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, ευχαριστώντας τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους φοιτητές και τους γονείς τους που κράτησαν ζωντανή τη μάθηση μέσα στην υγειονομική καταιγίδα. «Ό,τι δεν μπορεί να αλλάζει παραλύει» τόνισε.

«Στη διάρκεια της κρίσης ο κόσμος της γνώσης στην Ελλάδα έδειξε πρωτοφανή προσαρμοστικότητα στις έκτακτες συνθήκες. Διδασκόμενοι αλλά κυρίως διδάσκοντες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Για να κάνουν πράξη την εξ αποστάσεως εκπαίδευση» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Η πανδημία δημιούργησε μια παρακαταθήκη γνώσης αλλά και γνωστικού αντικειμένου πάνω στην οποία πρέπει να χτίσουμε για να δυναμώσουμε κι άλλο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είτε μιλάμε για τη συμπληρωματική επιμόρφωση μαθητών και φοιτητών είτε μιλάμε για την ουσιαστική επιμόρφωση των δασκάλων και των καθηγητών», είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η πανδημία απέδειξε ότι δεν υπάρχει αποτελεσματικό κράτος χωρίς οι αποφάσεις να εδράζονται στην επιστημονική γνώση. «Αλλά δεν υπάρχουν και υπεύθυνοι πολίτες δίχως γνώση και ανοιχτό μυαλό» είπε και προσέθεσε, «Και όλα αυτά τα προσφέρει ένα σύστημα εκπαίδευσης σύγχρονο, ανοιχτό σε όλους. Ένα σύστημα εκπαίδευσης το οποίο θα δίνει εξίσου μεγάλο βάρος στις θετικές επιστήμες αλλά και στις ανθρωπιστικές σπουδές. Ένα σύστημα εκπαίδευσης υψηλών προσδοκιών αλλά και υψηλών απαιτήσεων».