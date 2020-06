Πολιτική

Γεννηματά: Μπάλωμα το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Πυρά" από την Πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ κατά της κυβέρνησης. Και το ΚΚΕ καταψηφίζει το νομοσχέδιο για την Παιδεία, σύμφωνα με τον Δ. Κουτσούμπα.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά, μιλώντας για το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στη Παιδεία, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι συνιστά «μπάλωμα» κι όχι μεταρρύθμιση, χάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία και δήλωσε ότι το ΚΙΝΑΛ καταψηφίζει το νομοσχέδιο.

«Είναι αυτονόητη πράξη ευθύνης, συνέπειας και ιδεολογικής ταυτότητας η καταψήφιση του, απέναντι στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς, την ελληνική κοινωνία. Οι ανισότητες θεριεύουν και εσείς, αντί να ρίξετε το βάρος στο ξερίζωμα της ανισότητας, που είναι η δυνατότητα κάθε παιδιού να φτάσει εκεί που ονειρεύεται, θέλετε άλλη μια γενιά πολιτών δέσμιων της οικονομικής δυνατότητας των γονιών τους».

«Ο κόσμος αλλάζει, εσείς όμως όχι», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές πρέπει να έχουν προτεραιότητα την αναστροφή της αρνητικής μαθησιακής τάσης, την ραγδαία βελτίωση των επιδόσεων όλων των μαθητών και την αριστεία ταυτόχρονα με την μείωση των ανισοτήτων.

«Για να βγούμε από την κρίση χρειάζεται να επενδύσουμε στη γνώση και στη νέα γενιά. Τίποτα από αυτά δεν κάνετε. Αντίθετα, με την πολιτική σας παγιώνονται και διευρύνονται οι ανισότητες. Σπαταλάτε μια ευκαιρία σε βάρος τη νέας γενιάς. Έτσι, όχι απλά δεν ανοίγετε δρόμους επιστροφής των νέων που έφυγαν στο εξωτερικό, αλλά καταδικάζετε και τη γενιά που έρχεται και τη χώρα σε διαρκές braindrain. Για εμάς, την παράταξη της αλλαγής και της ελπίδας, η εκπαίδευση είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο του νέου κοινωνικού συμβολαίου που έχει ανάγκη η πατρίδα μας στη νέα εποχή των μεγάλων κινδύνων, αλλά και των μεγάλων ευκαιριών. Κύριε πρωθυπουργέ μόλις σπαταλήσατε μία», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά.

Επίσης, επέκρινε την κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι συνεχίζει την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, καθώς διατηρεί τα νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ και ως προ το εκπαιδευτικό πλαίσιο και ως προς τη διοίκηση της εκπαίδευσης, τονίζοντας πως «κάνετε μπαλώματα πάνω σε αυτά».

«Χρειαζόμαστε μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, μια μεγάλη αλλαγή στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εμείς στο Κίνημα Αλλαγής έχουμε στρατηγική και όραμα που επιδιώκει ποιοτική εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και μείωση του μαθησιακού χάσματος με μετρήσιμους στόχους. Μέσα από την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Αυτός ο στόχος αποτελεί την βάση για νομοθετικές παρεμβάσεις», ανέφερε και επεσήμανε ότι η ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τα δημόσια σχολεία της χώρας μας αποτελεί την πιο δίκαιη παρέμβαση, προς όφελος των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και υποστηρίζει αποτελεσματικά την οικονομική ανάκαμψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Ένα σύστημα που εξασφαλίζει βασικές γνώσεις και δεξιότητες του 21ου αιώνα για όλους. Αυτόν τον στόχο εξυπηρετούσε η μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2011 και το ψηφιακό σχολείο. Με μια σειρά μεγάλων αλλαγών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που δεν προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζετε εσείς», υπογράμμισε η κ. Γεννηματά.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, με το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση αντί να επαναφέρει το ολοήμερο δημοτικό με το αναμορφωμένο πρόγραμμα, διατηρεί το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ που το υποβάθμισε και προχωρά σε προσχηματικές μικροαλλαγές.

«Αντί να καταργήσει τον απαράδεκτο νόμο ΣΥΡΙΖΑ για τις προσλήψεις των εκπαιδευτικών -τον οποίο η ΝΔ καταψήφισε- τον διατηρεί και τον εφαρμόζει πλήρως. Και μάλιστα για τρίτη φορά και χρόνο ανανεώνει την θητεία των αντισυνταγματικά εκλεγμένων διευθυντών Εκπαίδευσης. Συνεχίζει να κρατά "τιμωρημένα" 900 στελέχη εκπαίδευσης (σχολικούς συμβούλους, διευθυντές εκπαίδευσης) που έχουν αξιολογηθεί και επιμορφωθεί.

-Αντί να ολοκληρώσει την πιστοποίηση της Πληροφορικής και της Αγγλικής Γλώσσας στην Γ' Γυμνασίου, την εγκαταλείπει.

-Αντί να ενισχύσει την Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και να την συνδέσει με τις παραγωγικές ανάγκες της χώρας, αδιαφορεί πλήρως. Αντί να λύσει τα προβλήματα της ειδικής εκπαίδευσης, αδιαφορεί.

-Αντί να δώσει πραγματικό περιεχόμενο στο Εθνικό Απολυτήριο, συνδέοντας το με την εισαγωγή στα ΑΕΙ, επιμένει στις δέσμες και το σύστημα εισαγωγής ΣΥΡΙΖΑ.

-Αντί να προβλέψει την πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων, δημιουργεί προβλήματα με τον ορισμό "εκπαιδευτικών εμπιστοσύνης" που τώρα μετονομάζει σε "Σύμβουλο σχολικής ζωής".

-Όσο για το θέμα της επαναφοράς της διαγωγής στους τίτλους σπουδών, τι να πει κανείς. Εντελώς αναχρονιστικό και αντιπαιδαγωγικό μέτρο. Επιλέγει με όρους τιμωρητικούς, να επαναφέρει το καθεστώς της αναγραφής της διαγωγής στο απολυτήριο, μια παρέμβαση βαθιά συντηρητική», είπε.

Η Φ. Γεννηματά άσκησε αυστηρή κριτική για συντηρητική οπισθοδρόμηση με αφορμή την επαναφορά της διαγωγής, επικαλούμενη την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής που επισημαίνει ότι «η αναγραφόμενη στο απολυτήριο διαγωγή? κατά? τον χρόνο κτήσης του τίτλου, θα αποκαλύπτει στο διηνεκές στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν σε δυσμενή? αξιολόγηση, στιγματισμό? η? ακόμη και δυσμενή? διακριτική? μεταχείριση, ιδίως σε διαδικασίες πρόσληψης». «Με λίγα λόγια στιγματίζει τον μαθητή για όλη τη ζωή του. Αυτό δεν είναι πρόοδος», τόνισε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής.

Ξεκαθάρισε ότι το Κίνημα Αλλαγής είναι υπέρ της αξιολόγησης δομών και εκπαιδευτικών, όχι όμως με χαρακτήρα τιμωρίας και θα πρέπει να συνδέεται με:

«-Μέριμνα για σχολεία υποβαθμισμένων η? αγροτικών η? παραμεθορίων περιοχών

-λήψη μέτρων για την μείωση των μορφωτικών ανισοτήτων

-δικαιότερη κατανομή? των πόρων ανάμεσα στις σχολικές μονάδες

-εφαρμογή πολιτικών ενίσχυσης της αυτονομίας των σχολικών μονάδων

-αξιολόγηση δομών και στελεχών

-αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, διδακτικών μεθόδων και πρακτικών

-συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σχολίασε και το ζήτημα της χρήσης κάμερας για τη μετάδοση των μαθημάτων, λέγοντας ότι πρόκειται για «συντηρητική στροφή απόλυτα συμβατή με την αντίληψη που βλέπει τον υπολογιστή ως δάσκαλο. Που χρησιμοποιεί τα ψηφιακά εργαλεία, όχι για την ανανέωση της διδακτικής πράξης, αλλά για την αναβίωση και ενίσχυση του δασκαλοκεντρικού, μετωπικού μοντέλου διδασκαλίας. Που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο ως εργαλεία εποπτείας και ελέγχου. Υπήρχαν επιλογές για την υποστήριξη των μαθητών που δεν προσέρχονταν στο σχολείο, με τις σύγχρονες και ασύγχρονες μεθόδους, όπως προτείναμε στο Κίνημα Αλλαγής».

Κουτσούμπας: Το σχολείο μετατρέπεται σε κατηχητικό της ημιμάθειας

Το ΚΚΕ καταψηφίζει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας δυσκολέψουμε για το καλό των μαθητών και των φοιτητών, της Ελλάδας, της κοινωνίας, για να ανοίξει ο δρόμος για να έχει κάθε νέος και νέα την εκπαίδευση που τους αξίζει, τόνισε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείο Παιδείας.

Έκανε λόγο για μια καλοπαιγμένη παράσταση μεταξύ της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ με μοιρασμένους ρόλους και το γνωστό σενάριο «είπε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα». Και αναρωτήθηκε για ποιους λόγους ο κόσμος της εκπαίδευσης να ευχαριστήσει την ΝΔ που θέλει κάμερες στο σχολικό μάθημα, αυξάνει το ανώτατο όριο των μαθητών στις αίθουσες και μάλιστα σε περίοδο πανδημίας, έχει μικρά παιδιά σε κοντέινερ και δεν κάνει μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, σημείωσε δεν πρέπει να περιμένει ευχαριστώ που άνοιξε την όρεξη στη ΝΔ για το Λύκειο - εξεταστικό κέντρο με το νόμο Γραβρόγλου, που χαρακτήρισε λαϊκιστικό το αίτημα για 30.000 προσλήψεις που το ολοήμερο σχολείο δεν λειτουργεί.

Για την «αξιολόγηση» και για το επιχείρημα ότι επιδιώκει την αναβάθμιση έφερε το παράδειγμα των ΗΠΑ που έχει απόφοιτους που δεν γνωρίζουν Ιστορία και Γεωγραφία και τόνισε ότι αυτό που χρειάζεται είναι επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με σύγχρονα βιβλία της αντικειμενικής πραγματικότητας. Για τις δεξιότητες σημείωσε ότι δείχνουν την αντιδραστικότητα του συστήματος που θέλει να βγάλει έναν εργαζόμενο αποδοτικό και εκμεταλλεύσιμο, πιο φτηνό. Αναφερόμενος στην εισαγωγή των Αγγλικών στα Νηπιαγωγεία σημείωσε ότι άλλες είναι οι προχειρότητες όπως οι χώροι άθλησης, οι σχολικοί κήποι και τα εργαστήρια. Χαρακτήρισε αντιπαιδαγωγικό μέτρο την τράπεζα θεμάτων και ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας να γίνει η εξεταστική των φοιτητών και με την παραχώρηση συνεδριακών κέντρων.