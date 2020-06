Κοινωνία

Έστησαν… σούπερ μάρκετ ναρκωτικών σε σπίτια και παραπήγματα!

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο να σηκώσουν μάντρα για να μπορούν οι τοξικοεξαρτημένοι να κάνουν επιτόπια χρήση.

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν, στην ίδια περιοχή, έπειτα από επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, του ΤΑΕ Δυτικής Αττικής και τη συμμετοχή αστυνομικού σκύλου, έξι άτομα, που φέρονται ως μέλη της σπείρας.

Παράλληλα, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, διωκόμενο με ένταλμα σύλληψης και καταδικαστική απόφαση για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το κύκλωμα είχε στήσει μια «μικρή αγορά ναρκωτικών» στην περιοχή της Αγίας Σωτήρας Αχαρνών, σε δύο οικίες και τρία παραπήγματα. Μάλιστα, οι δράστες είχαν χτίσει στο σημείο μια ψηλή μάντρα, από την πλευρά του δρόμου. Στον ειδικά διαμορφωμένο αυτό χώρο, οι τοξικοεξαρτημένοι αγόραζαν τις ναρκωτικές ουσίες και πολλές φορές έκαναν απευθείας χρήση μέσα σε αυτόν, προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενη σύλληψή τους από την αστυνομία, κατά την αποχώρησή τους.

Από τις αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Ποσότητα ηρωίνης βάρους 107 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 25 γραμμαρίων και 410 ναρκωτικά δισκία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τους παρέπεμψε για κύρια ανάκριση.