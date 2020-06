Κοινωνία

Πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να πουλάει… προστασία

Ο δράστης συνελήφθη μετά από καταγγελία ιδιοκτήτη καταστημάτων κι αναζητούνται οι συνεργοί του.

Επ΄ αυτοφώρω συνελήφθη 49χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για εκβίαση με το πρόσχημα της παροχής προστασίας. Συγκατηγορούμενοι του συλληφθέντα, είναι ένας 41χρονος και άλλα άτομα που αναζητούνται

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 49χρονος εκβίαζε ιδιοκτήτη καταστημάτων, από τον οποίο απαιτούσε την καταβολή μηνιαίου χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα της παροχής "προστασίας". Ο δράστης συνελήφθη έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, έπειτα από προκαθορισμένο ραντεβού, τη στιγμή που παραλάμβανε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο οποίος τον παρέπεμψε για κύρια ανάκριση.