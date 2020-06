Παράξενα

Δράμα: 75χρονος κάνει 100 χιλιόμετρα κάθε μέρα με το ποδήλατο του! (εικόνες)

Ούτε οι στροφές, ούτε οι ανηφόρες, ούτε οι κατηφόρες πτοούν τον ηλικιωμένο, που δεν μπορεί να φανταστεί ούτε μια μέρα της ζωής του χωρίς ποδήλατο.

Ούτε πέντε, ούτε δέκα αλλά τουλάχιστον 100 χιλιόμετρα διανύει καθημερινά με το ποδήλατό του -ένα παλιό mountain bike δέκα ταχυτήτων- ο 75χρονος Άγγελος Σαραγιώτης από τη Δράμα, ο οποίος έχει περάσει μια ολόκληρη ζωή πάνω σε δύο ρόδες...

Ούτε οι στροφές, ούτε οι ανηφόρες, ούτε οι κατηφόρες δεν πτοούν τον 75χρονο, που δεν μπορεί να φανταστεί ούτε μια μέρα της ζωής του χωρίς ποδήλατο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM».

«Το ποδήλατο δίνει ζωή στον άνθρωπο, μόνο καλό μπορεί να προσφέρει αν το βάλει κάποιος στη ζωή του», τόνισε ο κ. Σαραγιώτης, προτρέποντας τους νέους να βάλουν στη ζωή τους το ποδήλατο. Ο ίδιος δεν το εγκατέλειψε ούτε όταν υποβλήθηκε σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, ενώ δεν υπάρχει ούτε μια διαδρομή στην ευρύτερη περιοχή, που να μην την έχει κάνει με το ποδήλατο και μάλιστα χωρίς στάσεις! Ξάνθη- Καβάλα είναι μια ...ορθοπεταλιά γι’ αυτόν, ενώ ακόμη και η διαδρομή μέχρι το ορεινό Παρανέστι με τα παρθένα δάση του φαίνεται παιχνιδάκι!

«Δεν άφησα μέρος που να μην πήγα, είναι κάτι πιο δυνατό από συνήθεια, κάθε μέρα πηγαίνω παντού με το ποδήλατό μου. Όχι απλώς δεν με κουράζει, αλλά με ξεκουράζει», υπογράμμισε ο κ. Σαραγιώτης και αποκάλυψε, χαριτολογώντας, ότι πρόσφατα ξεκίνησε με παρέα νεαρών τη διαδρομή προς την Ελευθερούπολη, αλλά στις ανηφόρες, οι υπόλοιποι τα παράτησαν και... τερμάτισε μόνος!

Αυτό το διάστημα, ο 75χρονος συνταξιούχος μαθαίνει ποδήλατο στο δισέγγονό του γιατί, όπως λέει, θα πρέπει οι ορθοπεταλιές να γίνουν υπόθεση οικογενειακή!