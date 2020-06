Πολιτική

Ακάρ: δεν είναι μαθηματικά βολικό για την Ελλάδα να κάνει πόλεμο με την Τουρκία

Δίνοντας ρεσιτάλ αμετροέπειας ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, δήλωσε ούτε λίγο, ούτε πολύ, ότι "η Αγία Σοφία είναι δικά μας και θα την κάνουμε ότι θέλουμε".

Τη γνωστή τακτική των προκλήσεων ακολούθησε για ακόμη μια φορά, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, σε τηλεοπτική του εμφάνιση.

Αναφερόμενος στο θέμα της Αγίας Σοφίας, υποστήριξε πως «ούτε η Ελλάδα, αλλά ούτε και οποιαδήποτε άλλη χώρα μπορούν να προχωρήσουν υιοθετώντας αντιτουρκική στάση. Η Αγία Σοφία ανήκει στη Δημοκρατία της Τουρκίας και θα τη χρησιμοποιήσουμε όπως θέλουμε. Δεν μπορούν ξένοι να εμπλακούν στα σχέδιά μας».

Ακόμη πιο αμετροεπής, εμφανίστηκε ο Ακάρ, αναφερόμενος σε πιθανή στρατιωτική εμπλοκή με την Ελλάδα, «δε νομίζω πως η Ελλάδα επιθυμεί να εμπλακεί σε πόλεμο με την Τουρκία. Θέλω να υπογραμμίσω πως δεν είναι και μαθηματικά βολικό γι' αυτούς. Εμείς αυτό που λέμε, είναι να καθίσουμε και να συζητήσουμε».

Στη συνέχεια, επανέλαβε τους τουρκικούς ισχυρισμούς περί στρατικοποίησης ελληνικών νησιών, τονίζοντας πως «16 από 23 νησιά του Αιγαίου είναι στρατικοποιημένα, ενάντια στη συνθήκη της Λωζάνης. Υπάρχει ανεπίσημη στρατιωτική παρουσία. Νιώθετε κάποια απειλή και το κάνετε αυτό; Δεν υπάρχει καμία χώρα με χωρικά ύδατα στα 6 μίλια και 10 μίλια στον αέρα. Διατηρούμε την ψυχραιμία μας σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Ας συναντηθούμε κι ας συζητήσουμε. Θέλουμε να εκπληρώσουμε τις προσδοκίες μας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο κι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο».