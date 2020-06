Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Έφτιαξαν αναπνευστήρα που λειτουργεί με τηλεχειριστήριο

Τι σημαίνει για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό η δυνατότητα τηλεχειρισμού του αναπνευστήρα.

Ομάδα Πολωνών επιστημόνων σχεδίασε έναν αναπνευστήρα με τηλεχειριστήριο, ο οποίος ευελπιστούν ότι θα επιτρέψει στους γιατρούς να βοηθούν τους σοβαρά ασθενείς να αναπνέουν αλλά από απόσταση σε μια προσπάθεια να παραμείνει ασφαλές το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Αν ο αναπνευστήρας "RespiSave", η χρήση του οποίου θα γίνει πειραματικά, αποδειχτεί ότι λειτουργεί με ασφάλεια στους ανθρώπους, οι γιατροί θα μπορούν να παρατηρούν τις ζωτικές ενδείξεις των ασθενών μέσω μιας εφαρμογής, παρατηρώντας την κατάστασή τους και ρυθμίζοντας τις λειτουργίες του μηχανήματος από οποιοδήποτε σημείο του νοσοκομείου, όπως είπαν στο Reuters οι σχεδιαστές του.

Οι γιατροί θα ειδοποιούνται αν τίθεται εκτός σύνδεσης ο αναπνευστήρας ή αν αλλάζει δραστικά η κατάσταση του ασθενούς. Η πνευμονική ανεπάρκεια, η οποία απαιτεί τη μηχανική υποστήριξη του ασθενούς, είναι κοινή σε πάσχοντες από βαριάς μορφής COVID-19, τη νόσο που προκαλείται από τον νέο κορονοϊό.

Η δυνατότητα τηλεχειρισμού του αναπνευστήρα σημαίνει ότι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό μπορεί να έρχεται αραιότερα σε επαφή με αυτούς τους ασθενείς, εξηγεί ένας ιατρικός σύμβουλος του μηχανήματος, ο Λούκας Ζάρπακ. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που φροντίζουν τους σοβαρά ασθενείς κινδυνεύουν ιδιαίτερα να μολυνθούν από τον κορονοϊό, σε κάποιες περιπτώσεις εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού.

Οι σχεδιαστές, οι οποίοι είναι μεταξύ των πρώτων που επινόησαν μια τέτοια συσκευή, απάντησαν ότι αναμένουν την επέκταση της τηλεμετρίας ως ιατρική εφαρμογή, ειδικά μετά την υγειονομική κρίση με τον κορονοϊό. Ο επικεφαλής του σχεδίου αυτού, Λέσζεκ Κόβαλικ, είπε ότι ο RespiSave θα είναι πολύ φθηνότερος σε σχέση με τον κλασικό αναπνευστήρα, παρότι δεν διευκρίνισε την τιμή του.

Πολλά νοσοκομεία στον κόσμο αντιμετώπισαν έλλειψη αναπνευστήρων καθώς εξαπλωνόταν η νόσος. Παρότι η τεχνολογία εξακολουθεί να δοκιμάζεται, οι Ζάρπακ και Κόβαλικ εξέφρασαν την ελπίδα να διατεθεί στην αγορά της Πολωνίας μέσα στους επόμενους μήνες και στη συνέχεια στην παγκόσμια αγορά.