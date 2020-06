Οικονομία

Πρόγραμμα “Συν-Εργασία”: Κρατική επιδότηση για τις εργοδοτικές εισφορές

Τη διεύρυνση του προγράμματος ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Γιατί άλλαξε το αρχικό σχέδιο.

Την επιδότηση ποσοστού των εισφορών των μισθωτών που θα ενταχθούν στον μηχανισμό "Συνεργασία'' από 15/6 σε ό,τι αφορά το μέρος του χρόνου που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Συγκεκριμένα, όπως δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ «διευρύνουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ, ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, κατά την οποία τα έσοδα των επιχειρήσεων είναι ακόμα συμπιεσμένα. Έτσι, με νομοθετική πρωτοβουλία που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή, επιδοτείται για το μέρος του χρόνου που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, ώστε να διατηρηθούν θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή».

Με βάση την τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση, προβλεπόταν πως όποιος εργοδότης εντάξει εργαζόμενο του στο μηχανισμό "συνεργασία" θα αναλάμβανε το σύνολο των εισφορών που αντιστοιχούν στον αρχικό -προ μείωσης- μισθό του. Με τη δήλωση Σταϊκούρα, ένα "ποσοστό'' των εισφορών που αντιστοιχούν στο κομμάτι που μισθού που μειώνεται, θα το αναλάβει το κράτος.

Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών:

«Η Κυβέρνηση αποδεδειγμένα διαθέτει ένα συνεκτικό, δυναμικό, αποτελεσματικό, εμπροσθοβαρές σχέδιο.

Σχέδιο το οποίο ξεδιπλώνει, κερδίζοντας, σταδιακά, όλο και περισσότερους βαθμούς ελευθερίας για την υλοποίησή του.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία των τελευταίων ημερών:

1ον. Βγήκαμε χθες στις αγορές, για δεύτερη φορά μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, και δανειστήκαμε σημαντικό ποσό, με χαμηλό επιτόκιο στο ύψος της αντίστοιχης έκδοσης του προηγούμενου Οκτωβρίου, λιγότερο από το μισό σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2019.

2ον. Εκδίδουμε μεγαλύτερο ύψος εντόκων γραμματίων, διαφορετικών διαρκειών, με επιτόκιο που διαμορφώνεται στα προ κορονοϊού επίπεδα.

3ον. Η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού κινείται ικανοποιητικά, σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις.

4ον. Η οικονομία, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρουσιάζει χαμηλότερο ρυθμό ύφεσης, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

5ον. Υπεγράφη, από το Υπουργείο Οικονομικών, η δανειακή σύμβαση για το "SURE”, και χορηγήθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ” για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Συνεπώς, έχει δημιουργηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα επιπλέον ταμειακός χώρος ώστε να υλοποιήσουμε άλλη μια κυβερνητική πρωτοβουλία, με οδηγία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πρωτοβουλία η οποία επιβεβαιώνει ότι η διατήρηση των θέσεων εργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, διευρύνουμε τη χρηματοδότηση του προγράμματος "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”, με επιπλέον 190 εκατ. ευρώ, ειδικά για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, κατά την οποία τα έσοδα των επιχειρήσεων είναι ακόμα συμπιεσμένα.

Έτσι, με νομοθετική πρωτοβουλία που κατατίθεται άμεσα στη Βουλή, επιδοτείται για το μέρος του χρόνου που ο εργαζόμενος δεν εργάζεται, ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, ώστε να διατηρηθούν θέσεις απασχόλησης και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή.

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να αξιοποιεί, στον βέλτιστο βαθμό, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, μέσα και πόρους, με δίκαιο τρόπο, ώστε οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην απασχόληση να είναι οι ελάχιστες δυνατές».