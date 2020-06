Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θετικός στο ιό δάσκαλος – σε καραντίνα 80 συνάδελφοι του!

Ο εκπαιδευτικός που βρέθηκε θετικός στο κορονοϊό, διδάσκει σε 4 σχολεία της περιοχής.

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης, μετά την έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού στον Νομό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος μάλιστα διδάσκει σε 4 σχολεία της περιοχής βρέθηκε θετικός στον ιό.

Ο 46χρονος καθηγητής Αγγλικών από τον Εχίνο διδάσκει στο 10ο και 17ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης, αλλά και στα 15ο και 20ο δημοτικά σχολεία του Δροσερού.

Το Σαββατοκύριακο ανέβασε πυρετό και το τεστ που έκανε, σε ιδιωτικό εργαστήριο, βγήκε θετικό. Την Τρίτη 9 Ιουνίου δεν πήγε στα μαθήματα, ενημέρωσε τους συναδέρφους του και τα σχολεία έκλεισαν ενώ μπήκαν σε καραντίνα και 80 συνολικά εκπαιδευτικοί.

Ο καθηγητής Αγγλικών είναι σε καραντίνα στο σπίτι του, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, γι΄αυτό και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί, ωστόσο έχουν ιχνηλατηθεί όλες οι επαφές από το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον, έτσι ώστε να υποβληθούν σε τεστ τα άτομα με τα οποία ήρθε σε επαφή.

Κλειστό από την αρχή της εβδομάδας είναι και το μειονοτικό δημοτικό σχολείο στην Ηλιόπετρα του δήμου Τοπείρου, καθώς ένας δάσκαλος βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Στον δήμο Τοπείρου έχουν εντοπιστεί 5 κρούσματα και έχουν ιχνηλατηθεί οι επαφές τους.