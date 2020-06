Πολιτική

Το ΚΙΝΑΛ θα συμμετάσχει στις δράσεις της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”

Συνάντηση της Φώφης Γεννηματά με την Πρόεδρο της Επιτροπής, Γιάννα Αγγελοπούλου.

Το Κίνημα Αλλαγής θα συμμετάσχει στις δράσεις της Επιτροπής “2021” με μια ημερίδα για την ιστορία του διχασμού στην Ελλάδα και την σημασία της εθνικής συνεννόησης, όπως προέκυψε κατά τη συνάντηση της Φώφης Γεννηματά με την Γιάννα Αγγελοπο’υλου, στη Βουλή

Η πρόεδρος της Επιτροπής και η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ανακοίνωσαν την πρωτοβουλία σε κοινή δήλωση μετά το τέλος της συνάντησης. «Συναντήθηκα σήμερα με την κυρία Αγγελοπούλου, την πρόεδρο της Επιτροπής 2021. Με ενημέρωσε για την πορεία των εργασιών της Επιτροπής και με μεγάλη χαρά της πρότεινα να συμβάλλουμε, το Κίνημα Αλλαγής, σε όλη αυτή την προσπάθεια για τον εορτασμό, με μια εκδήλωση - συνέδριο που θα αφιερωθεί στο διχασμό. Στο πώς ο Εθνικός Διχασμός που ζήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν, λειτούργησε ως ανάχωμα στην πορεία της χώρας και κυρίως πώς μπορούμε σήμερα να αποφύγουμε αντίστοιχους διχασμούς και να προχωρήσουμε οι Έλληνες ενωμένοι, να φύγουμε μπροστά, τιμώντας τους αγώνες των προγόνων μας», ανέφερε η Γεννηματά.

«Τα 200 χρόνια είναι η αφορμή, όχι μόνο να συγκινήσουμε την καρδιά και την ψυχή κάθε Ελληνίδας και κάθε Έλληνα, αλλά να τιμήσουμε την ιστορία μας, να προβάλουμε τη χώρα μας και να δημιουργήσουμε μία αυτοπεποίθηση για το μέλλον μας», είπε με την σειρά της η Αγγελοπούλου. «Και είναι μια πρωτιά ότι το Κίνημα Αλλαγής θα καταθέσει πρόταση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Επιτροπής με το θέμα που η κ. πρόεδρος ανέφερε, που ακριβώς κοιτάζει πίσω στην Ιστορία, βλέπει με ένα αντικειμενικό μάτι όλα αυτά που έγιναν και δίνει διδάγματα στον κόσμο για το πώς πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας στα επόμενα χρόνια. Την ευχαριστώ ιδιαίτερα».