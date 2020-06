Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τον “Μεγάλο Περίπατο” της Αθήνας

Τι αλλάζει στην Πρωτεύουσα με τον “Μεγάλο Περίπατο” που ξεκινά από τις 11/6...

Αρχίζει από αύριο, Πέμπτη, η πιλοτική εφαρμογή του “Μεγάλου Περιπάτου” της Αθήνας, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και στην οδό Ηρώδου Αττικού.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σημειώνει πως «είμαστε υπερήφανοι που ξεκινά το έργο του Μεγάλου Περιπάτου για δύο λόγους: Ο πρώτος, γιατί γίνεται πράξη το όραμα της Μελίνας Μερκούρη και του Αντώνη Τρίτση. Ο δεύτερος, γιατί το κέντρο ανοίγει για όλους και όχι μόνο για τα ΙΧ, όπως γίνεται σήμερα. Και είναι ένα έργο που γίνεται με ιδιαίτερο τρόπο. Δεν το εξαγγέλλουμε και φέρνουμε μπουλντόζες για να κλείσουν δρόμους. Κάθε μέρα θα το βλέπουμε όλοι στην εξέλιξή του, θα το περπατάμε μαζί. Ο Μεγάλος περίπατος αλλάζει την Αθήνα. Βάζει τέλος στα μηχανάκια πάνω στα πεζοδρόμια και δίνει 2.000 θέσεις στάθμευσης δικύκλων, μας δίνει 50.000 τ.μ. ελεύθερου χώρου κι αυξάνει την ταχύτητα των διαδρομών των λεωφορείων, δηλαδή περισσότερα δρομολόγια. Επιτρέπει στα μαγαζιά και τις επιχειρήσεις να δουλεύουν ανεμπόδιστα. Μακριά από την άναρχη στάθμευση και το κυκλοφοριακό χάος. Εδώ ξεκινά μία επανάσταση ισορροπίας. Είναι η επανάσταση στο δικαίωμα της μετακίνησης του πεζού, του ποδηλάτη και του επιβάτη».

Τι αλλάζει με τον Μεγάλο Περίπατο εξηγούν αναλυτικά οι ακόλουθες 32 ερωτήσεις και απαντήσεις:

1. Τι σημαίνει για όσους έχουν ΙΧ αυτοκίνητο και κατεβαίνουν στην Αθήνα η έναρξη του δοκιμαστικού προγράμματος του Μεγάλου Περιπάτου;

ΔΕΝ κλείνει το κέντρο. Το κέντρο δεν θα κλείσει ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλείσει ούτε κατά την δοκιμαστική εφαρμογή του, ούτε κατά τη διάρκεια των έργων. Αντιθέτως, από τη δοκιμαστική εφαρμογή του, θα αρχίσει να αποδίδεται ο δημόσιος χώρος και η περίοδος αυτής της εφαρμογής αποτελεί και την πρώτη επαφή μας με το έργο. Ένα έργο ζωντανό που τίθεται σε διαβούλευση στην πράξη γιατί είναι πιλοτικό.

2. Υπάρχουν οδοί που κλείνουν πλήρως στην κυκλοφορία;

Καμία οδός δεν είναι κλειστή καθολικά στην κυκλοφορία. Μετατρέπεται η χρήση ορισμένων οδών από τις οποίες δεν θα επιτρέπεται η διέλευση. Αντιθέτως, έχουν πρόσβαση σε αυτές όλοι εκείνοι που τις έχουν ως προορισμό για συγκεκριμένη εργασία ή την κατοικία τους. Στόχος του έργου είναι ο περιορισμός της διαμπερούς κυκλοφορίας (κυκλοφορία χωρίς προέλευση ή/και προορισμό) στο Εμπορικό Τρίγωνο και στην Πλάκα, η οποία αναμένεται να ανακατανεμηθεί χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής. Στις παρακάτω οδούς και περιοχές προτεραιότητας πεζών και ποδηλατών θα έχουμε περιορισμούς στην πρόσβαση των ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών.

Οδοί Προτεραιότητας Πεζών και Ποδηλατών

• Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στο σύνολό της από τη Λεωφόρο Αμαλίας έως τη Λεωφόρο Βασ. Κωνσταντίνου, συνολικού μήκους 700μ.

• Οδός Ηρώδου Αττικού στο σύνολό της από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας έως τη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, συνολικού μήκους 630μ.

• Οδός Αθηνάς στο σύνολό της από την Πλατεία Ομονοίας έως την Πλατεία Μοναστηρακίου, συνολικού μήκους 800μ.

• Οδός Ερμού στο τμήμα από την Οδό Αιόλου έως την πλατεία Αγίων Ασωμάτων, συνολικού μήκους 540μ.

• Οδός Μητροπόλεως στο σύνολό της από την οδό Φιλελλήνων έως την Οδό Αιόλου συνολικού μήκους 600μ.

• Οδός Αιόλου στο τμήμα από την οδό Μητροπόλεως έως την οδό Ερμού συνολικού μήκους 40μ.

• Οδός Ρήγα Φεραίου στο σύνολό της από τη οδό Πανεπιστημίου έως την οδό Ακαδημίας, συνολικού μήκους 150μ.

Περιοχές Προτεραιότητας Πεζών και Ποδηλατών

• Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς - Πλατεία Ομονοίας - Σταδίου - Πλατεία Συντάγματος - Μητροπόλεως.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επιτρέπεται στις οδούς:

Πεσμαζόγλου – Σοφοκλέους - Ευριπίδου - Αγ.Θεοδώρων – Δραγατσανίου – Παπαρρηγοπούλου - Π.Π.Γερμανού – Αριστείδου - Χρήστου Λαδά - Πλατεία Καρύτση (μεταξύ Χρ. Λαδά και Παρνασσού) – Παρνασσού - Καρ.Σερβίας (από πλ. Συντάγματος έως Βουλής) - Βουλής (από Καρ.Σερβίας έως Κολοκοτρώνη) - Κολοκοτρώνη (από Βουλής έως Σταδίου)

• Περιοχή της Πλάκας που περικλείεται από τις οδούς Μητροπόλεως – Ερμού – Αγίων Ασωμάτων – Αποστόλου Παύλου – Διονυσίου Αρεοπαγίτου – Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας – Φιλελλήνων.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επιτρέπεται στις οδούς:

Ξενοφώντος - Νίκης (μεταξύ Φιλελλήνων και Απόλλωνος) - Απόλλωνος (από Νίκης έως Σκούφου) - Σκούφου - Ναυάρχου Νικοδήμου (από Σκούφου έως Φιλελλήνων).

3. Ποιες κατηγορίες οχημάτων μπορούν να κινούνται στις οδούς και περιοχές που εφαρμόζονται περιορισμοί για τα ΙΧ οχήματα;

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Οχήματα μονίμων κατοίκων

Οχήματα ατόμων με αναπηρίες

Ηλεκτροκίνητά μέσα μεταφοράς

Οχήματα από και προς τους χώρους στάθμευσης

Οχήματα εξυπηρέτησης ξενοδοχείων

Ταξί για επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών

Οχήματα τροφοδοσίας και αποστολών εμπορικών καταστημάτων

Οχήματα ταχυμεταφορών και διανομών καταστημάτων εστίασης

Πελάτες εμπορικών καταστημάτων με βαριά προϊόντα

Οχήματα έκτακτης ανάγκης

Οχήματα Δημόσιων Υπηρεσιών και Τραπεζών

Οχήματα εξυπηρέτησης Δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας για τις ανάγκες της συγκεκριμένης περιοχής που κινούνται

Με λίγα λόγια, όπως είναι αντιληπτό, ακόμη και σε εκείνες τις οδούς που περιορίζεται η κυκλοφορία των ΙΧ, δεν υπάρχει πολίτης που να μην μπορεί να εξυπηρετηθεί.

4. Θα μπουν μπάρες ή κολωνάκια σε κάποια σημεία για να εμποδίζεται η πρόσβαση οχημάτων;

Για τις συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν προβλέπονται μπάρες ή κολωνάκια. Στην αρχή, τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας θα αναλάβουν την επαφή και την ενημέρωση των οδηγών στα σημεία πρόσβασης των εν λόγω οδών και περιοχών. Είναι σημαντικό να υπάρχει κάποιος που σου εξηγεί και σου δίνει πληροφορίες για τις εναλλακτικές λύσεις που έχεις. Βέβαια, θα πραγματοποιείται συστηματικός έλεγχος από τη Δημοτική Αστυνομία όλων των οχημάτων σε όλες τις εξόδους των περιοχών αυτών για το εάν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

5. Τι θα γίνει με τα πάρκινγκ που βρίσκονται στο ιστορικό τρίγωνο; Πως θα φτάνουν και θα φεύγουν από εκεί όσοι θέλουν να σταθμεύσουν;

Η κυκλοφορία από και προς όλους τους χώρους στάθμευσης εκτός οδού στις εν λόγω οδούς και περιοχές είναι ελεύθερη. Η πρόσβαση επιτρέπεται από συγκεκριμένες (τις συντομότερες) διαδρομές από και προς αυτούς τους χώρους στάθμευσης. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται κατά την έξοδο από την περιοχή με ειδικές απλές διαδικασίες.

6. Θα λειτουργήσει σύστημα με SMS;

Κατηγορηματικά ΟΧΙ. Τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας θα βρίσκονται σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος ώστε να ενημερώνουν τους διερχόμενους οδηγούς αλλά και τους πεζούς. Επίσης το πρώτο διάστημα εφαρμογής των πιλοτικών ρυθμίσεων η Δημοτική Αστυνομία θα προχωρά σε συστάσεις και οδηγίες στους οδηγούς.

7. Στην είσοδο πώς θα γίνεται ο έλεγχος;

Στην είσοδο δεν θα γίνεται έλεγχος. Θα υπάρχει όμως ενημέρωση από τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, για τους κανόνες εισόδου σε αυτές τις οδούς. Αν ο λόγος είναι η στάθμευση σε χώρο στάθμευσης εκτός οδού, μπορεί να εισέλθει και ο οδηγός πρέπει να επιδείξει το παραστατικό της στάθμευσης κατά την έξοδό του στους Δημοτικούς Αστυνομικούς. Το ίδιο ισχύει και για τα ταξί. Ελέγχονται για την επιβίβαση και την αποβίβαση του πελάτη τα τελευταία πέντε λεπτά εντός της περιοχής από την οποία εξέρχεται.

8. Τι θα γίνει με τους εργαζομένους σε καταστήματα και επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός του ιστορικού τρίγωνου και των άλλων περιοχών όπου θα υπάρχουν περιορισμοί. Που θα βάζουν τα αυτοκίνητα τους;

Δεν επέρχεται καμία αλλαγή. Τόσο πριν όσο και μετά τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η στάθμευση εντός του Εμπορικού Τριγώνου, επιτρέπεται μόνο για κατοίκους και για τους επισκέπτες με μέγιστη διάρκεια παραμονής τις τρεις ώρες. Οι εργαζόμενοι εξακολουθούν όπως ισχύει και σήμερα να μπορούν να φτάνουν στη δουλειά τους αξιοποιώντας το πυκνό δίκτυο Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της περιοχής καθώς και να σταθμεύουν σε χώρους στάθμευσης εκτός οδού.

9. Πώς θα εξυπηρετούνται η τροφοδοσία και οι αποστολές εμπορευμάτων των εμπορικών καταστημάτων των περιοχών αυτών;

Τα οχήματα τροφοδοσίας και αποστολών των εμπορικών καταστημάτων των περιοχών αυτών μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, όπως και σήμερα, με βάση τα ισχύοντα ωράρια εξυπηρέτησης. Για τον έλεγχο των οχημάτων αυτών προβλέπονται ειδικές απλές διαδικασίες.

10. Πώς θα εξυπηρετούνται οι πελάτες των εμπορικών καταστημάτων;

Οι πελάτες των καταστημάτων που πρέπει να μεταφέρουν κάτι βαρύ θα εξυπηρετούνται κανονικά με βάση τις προβλεπόμενες ειδικές απλές διαδικασίες.

11. Πού θα πάνε τα Ι.Χ. τα οποία θα αποκλειστούν;

Δεν αποκλείονται όλα τα ΙΧ. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και διέλευση των ΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες εξαιρέσεων. Κάτι που σημαίνει ότι αλλάζουμε τη συνήθη διαδρομή μας και μάλιστα, στην πρώτη φάση, θα υπάρχουν και τα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας που θα μπορούν να πληροφορούν τους οδηγούς για εναλλακτικές διαδρομές. Πάντως, σε καμία περίπτωση, δεν θα αιφνιδιάζεται κάποιος φτάνοντας στις εν λόγω περιοχές.

12. Πόσοι χώροι στάθμευσης υπάρχουν στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου; Είναι επαρκείς για τα ΙΧ αυτοκίνητα; Υπάρχουν δημοτικά πάρκινγκ;

Στην περιοχή του Εμπορικό Τριγώνου λειτουργούν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων με 2.500 θέσεις, από τις οποίες οι 1.400 βρίσκονται στους τρεις μεγάλους υπόγειους σταθμούς (Κοτζιά, Κλαυθμώνος, Βαρβάκειος Αγορά).

Υπάρχει επίσης διαθέσιμος επαρκής αριθμός θέσεων στάθμευσης επί της οδού εντός των περιοχών για τις κατηγορίες που εξαιρούνται, δηλαδή για τους κατοίκους την τροφοδοσία και τις άλλες κατηγορίες εξαιρέσεων. Οι σημερινές θέσεις κατοίκων θα διατηρηθούν και οι θέσεις επισκεπτών θα μετατραπούν είτε σε χώρους πεζών (Ερμού) είτε σε θέσεις στάθμευσης μοτοσυκλετών.

Υπάρχει πρόβλεψη για σημαντικό αριθμό θέσεων στάθμευσης επί της οδού εντός των περιοχών για τις κατηγορίες που εξαιρούνται, δηλαδή για τους κατοίκους την τροφοδοσία και τις άλλες κατηγορίες εξαιρέσεων. Οι σημερινές θέσεις κατοίκων θα διατηρηθούν και θα αυξηθούν, αφού οι θέσεις επισκεπτών θα μειωθούν σημαντικά και θα ανακατανεμηθούν σε θέσεις κατοίκων, ατόμων με αναπηρίες, τροφοδοσίας καταστημάτων και ειδικών κατηγοριών οχημάτων.

Επιπλέον, θα λειτουργούν κανονικά και όλοι οι υφιστάμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης με δυνατότητα πρόσβασης από όλους τους οδηγούς, συμπεριλαμβανομένων των τριών μεγάλων υπόγειων χώρων στις πλατείες Κοτζιά, Κλαυθμώνος και στη Βαρβάκειο Αγορά.

13. Θα υπάρξουν επιπλέον ειδικοί χώροι στάθμευσης για δίκυκλα;

Ο Μεγάλος Περίπατος βάζει ένα οριστικό τέλος στην προβληματική στάθμευση των μηχανοκίνητων δικύκλων επάνω στα πεζοδρόμια. Και το βάζει με ένα καλά μελετημένο μεγάλο πρόγραμμα δημιουργίας χώρων στάθμευσης μοτοσυκλετών σε αρκετά σημεία γύρω από τις περιοχές που ελευθερώνονται από την κυκλοφορία και σε αποστάσεις που δεν ξεπερνούν τα 350 μέτρα περπατήματος από οποιοδήποτε σημείο της περιοχής. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόγραμμα νόμιμης στάθμευσης μοτοσυκλετών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στην Αθήνα με περισσότερες από 2.000 θέσεις στάθμευσης μοτοσυκλετών.

14. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος των περιορισμών στην πρόσβαση των αυτοκινήτων στο Εμπορικό Τρίγωνο και στην Πλάκα; Υπάρχουν αρκετές δυνάμεις;

Οι συγκεκριμένες περιοχές στο Εμπορικό Τρίγωνο, έχουν 6 σημεία εξόδου στα οποία θα γίνεται έλεγχος και άλλα 5 σημεία εισόδου στα οποία θα γίνεται η ενημέρωση. Άρα, στην πρώτη φάση, η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να καλύψει πλήρως τον έλεγχο. Για τις επόμενες φάσεις ετοιμάζονται απλές πρακτικές λύσεις που θα αξιοποιήσουν και την εμπειρία της δοκιμαστικής εφαρμογής.

15. Πόσες λωρίδες μένουν στην Πανεπιστημίου; Δεν θα μποτιλιάρει;

Ο κυκλοφοριακός φόρτος της οδού Πανεπιστημίου καθορίζεται από το κρίσιμο σημείο εισόδου από τις Λεωφόρους Βασ. Σοφίας και Βασ. Αμαλίας που τόσο σήμερα όσο και με τις νέες ρυθμίσεις είναι ουσιαστικά τρεις λωρίδες. Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται σημαντική καθυστέρηση στην είσοδο στην οδό Πανεπιστημίου. Η καθυστέρηση των ΙΧ οχημάτων μετά την είσοδο έχει υπολογιστεί ότι θα είναι μικρή, δηλαδή συνολικά 1,5 επιπλέον λεπτό για την πλήρη διάσχιση της Πανεπιστημίου. Αντίθετα, τα οφέλη για τους πεζούς, τους ποδηλάτες, τους επιβάτες των λεωφορείων και τρόλεϊ και την ποιότητα ζωής στην πόλη θα είναι πολλαπλάσια σημαντικά από τη μικρή επιβάρυνση της κυκλοφορίας των ΙΧ.

16. Τι θα γίνεται σε περίπτωση διαδηλώσεων στην Πανεπιστημίου;

Τίποτε διαφορετικό από ότι γίνεται μέχρι σήμερα. Δηλαδή, διοχέτευση της κυκλοφορίας σε άλλες οδούς πριν από την Πανεπιστημίου. Βεβαίως οι άνθρωποι που θα συμμετέχουν θα έχουν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τους διευρυμένους χώρους για πεζούς χωρίς να προκαλείται πρόβλημα στην κυκλοφορία

17. Τι θα γίνει με τις οδούς που θα επιβαρυνθούν από την κίνηση λόγω των νέων ρυθμίσεων;

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνουν οι επιστήμονες και όχι οι πολιτικοί. Οι εκτιμήσεις του ΕΜΠ λοιπόν, καταδεικνύουν σχετικά μικρή κυκλοφοριακή επιβάρυνση σε ορισμένους άξονες, κυρίως στην Πανεπιστημίου, τη Φιλελλήνων, την Ακαδημίας και τη Σόλωνος και σε ορισμένους κόμβους (π.χ. Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου, κλπ) για ένα διάστημα τριών, το πολύ έξι μηνών. Και βάσει των ίδιων εκτιμήσεων αλλά και της διεθνούς εμπειρίας, αναμένεται εντός του εξαμήνου να προκύψει και ένα ποσοστό της τάξης του 7% που θα προσαρμόσει το τρόπο μετακίνησής του.

18. Μήπως οι νέοι πεζόδρομοι καταληφθούν από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων;

Με βάση το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο που ετοιμάζεται, δεν αλλάζει τίποτε στις χρήσεις γης από ότι ισχύει σήμερα. Αντιθέτως, από τον δημόσιο χώρο που απελευθερώνεται, διευκολύνεται η μετακίνηση των πεζών. Ο Δήμος Αθηναίων με διαρκείς ελέγχους θα διασφαλίσει απόλυτα τη σωστή τήρηση των κανόνων που ισχύουν για τα τραπεζοκαθίσματα.

19. Τι θα γίνει με τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών όπου οι άνθρωποι ήδη στοιβάζονται στα λεωφορεία;

Η αλλαγή στις κυκλοφοριακές συνήθειες που φέρνει ο μεγάλος περίπατος, απελευθερώνει χώρο για τα ΜΜΜ. Αυτό σημαίνει αυτόματα, σημαντικά πιο γρήγορη κυκλοφορία των λεωφορείων και των τρόλλεϋ, περισσότερα δρομολόγια, λιγότερους επιβάτες ανά δρομολόγιο και λιγότερες ώρες παραμονής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

20. Εξαιτίας της πανδημίας μάς συστήνουν να μη χρησιμοποιούμε τα ΜΜΜ. Τώρα μας συστήνεται να μην χρησιμοποιούμε τα αυτοκίνητα. Τι ισχύει τελικά;

Τα έργα του Μεγάλου Περιπάτου θα οδηγήσουν σε αύξηση των δρομολογίων των ΜΜΜ, με αποτέλεσμα μείωση του αριθμού των επιβατών ανά διαδρομή και τελικά πιο ασφαλή ΜΜΜ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι εμείς προτρέπουμε όλους να βάλουν και να βάλουμε και το ποδήλατο στη ζωή μας. Γιατί με τον Μεγάλο Περίπατο, θα μπορούμε να κυκλοφορούμε στα σημεία παρέμβασης με το ποδήλατο, ανεμπόδιστα.

21. Πώς θα εξασφαλιστεί η πύκνωση των δρομολογίων για να εξυπηρετείται ο κόσμος που δεν θα παίρνει αυτοκίνητο;

Η εκτίμηση του ΕΜΠ είναι ότι με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν, η ταχύτητα των ΜΜΜ θα αυξηθεί κατά 20% μέσα στους πρώτους μήνες και μετά τους 6 μήνες θα φτάσει το 30%. Αυτή η αύξηση της ταχύτητας οδηγεί αυτόματα σε περισσότερα και πιο συχνά δρομολόγια.

22. Η πιάτσα των ταξί θα φύγει από το Σύνταγμα; Πώς θα εξυπηρετούνται όσοι μετακινούνται με ταξί; Θα υπάρξουν αλλού πιάτσες για τους επαγγελματίες αυτοκινητιστές;

Στο πλαίσιο του Μεγάλου Περιπάτου και για την προστασία των λεωφορειολωρίδων από τις στάσεις των ταξί, σχεδιάζεται σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ να δημιουργηθούν καταρχήν 12 νόμιμα σημεία οργανωμένης αναμονής των ταξί στις περιοχές των επεμβάσεων με σχεδόν 100 επίσημες θέσεις αναμονής, δηλαδή υπερ-τριπλάσιες από τις 29 σημερινές νόμιμες θέσεις. Δηλαδή, περισσότερα σημεία όπου ο επιβάτης μπορεί να βρει ταξί με στόχο να αναβαθμιστεί η εξυπηρέτηση των επιβατών τόσο των ταξί όσο και των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Οι χώροι αναμονής ταξί σχεδιάζονται να εξυπηρετήσουν τόσο το Σύνταγμα και το Εμπορικό Τρίγωνο [Όθωνος, Καραγιώργη Σερβίας, Δραγατσανίου, Σοφοκλέους, Ευριπίδου, Ομόνοια (προς Γ' Σεπτεμβρίου και προς Σταδίου), Αγ. Ασωμάτων και Μοναστηράκι (22:00-6:00)], όσο και τον άξονα της Πανεπιστημίου (Ομήρου, Ιπποκράτους, Κωστή Παλαμά).

23. Τι θα γίνει με τις μοτοσυκλέτες και ιδιαίτερα εκείνες των ταχυμεταφορών και των διανομών καταστημάτων εστίασης;

Οι ΙΧ μοτοσυκλέτες δεν θα μπορούν να εισέρχονται στις εν λόγω περιοχές εάν δεν ανήκουν σε κάποια από τις κατηγορίες. Οι μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα των ταχυμεταφορών και των διανομών καταστημάτων εστίασης μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά, θα πρέπει όμως να σέβονται το νέο όριο ταχύτητας των 20χμ/ώρα, ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν ταυτόχρονα με ασφάλεια και άνεση οι πεζοί και οι ποδηλάτες. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών και διανομών καταστημάτων εστίασης ενθαρρύνονται να αντικαταστήσουν τις μοτοσυκλέτες που θα κινούνται στις εν λόγω περιοχές με ποδήλατα συμβατικά ή ηλεκτρικά ή ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες.

24. Η Αθήνα παραδίδεται εξ ολοκλήρου στους τουρίστες, όπως λένε κάποιοι;

Ξεκάθαρα πράγματα. Η Αθήνα αποδίδεται και δεν παραδίδεται, σε όλους. Στους κατοίκους, στους εμπόρους, στους επαγγελματίες και στους επισκέπτες της. Γιατί πρέπει κάθε περιοχή να έχει μία ταμπέλα; Γιατί είναι απαγορευτικό να γίνεται μικτή χρήση όπου μπορεί να γίνει; Αυτό που αλλάζει είναι ότι η Αθήνα λειτουργεί με κανόνες και μπορούν πλέον να την απολαμβάνουν όλοι και επιτέλους με προτεραιότητα και οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

25. Θα ληφθεί πρόνοια για τα άτομα με αναπηρίες; Θα υπάρχουν όλα όσα προβλέπονται για να μπορούν κι εκείνα να κινούνται στις διαδρομές του Περιπάτου;

Πρώτα από όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι τα άτομα με αναπηρίες, έχουν ελεύθερη πρόσβαση και η απελευθέρωση του δημόσιου χώρου, δημιουργεί πολύ καλύτερες από τις σημερινές συνθήκες για τη μετακίνησή τους. Και κάθε τμήμα οδού που θα αναδιαμορφώνεται, θα πληροί όλες τις προδιαγραφές για την ανεμπόδιστη μετακίνησή τους.

26. Δεν φοβάστε ότι με την ταχύτητα που θα γίνουν οι παρεμβάσεις μπορεί να προκληθεί κυκλοφοριακό χάος στην πόλη;

Το πλεονέκτημα της δοκιμαστικής εφαρμογής είναι ότι πραγματοποιείται σε μια περίοδο χαμηλότερης κυκλοφορίας λόγω του κορωνοϊού αλλά και λόγω της καλοκαιρινής περιόδου που ξεκινά. H δε υλοποίηση των έργων θα γίνεται σταδιακά. Οπότε, δεν αναμένεται κάποια σημαντική επιβάρυνση πέρα από τις πρώτες ημέρες όπου οι οδηγοί θα ενημερώνονται και θα αναπροσαρμόζουν τις συνήθειές τους, τις διαδρομές τους και τα ωράριά τους. Και δεν φοβόμαστε γιατί δεν γίνεται τίποτε βιαστικά. Ξεκινάμε με την δοκιμαστική εφαρμογή, για να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε το έργο στην εξέλιξή του και να φροντίζουμε τις απαραίτητες προσαρμογές.

27. Πριν ξεκινήσουν οι παρεμβάσεις ζητήθηκε η άποψη των εμπόρων και των επιχειρηματιών του κέντρου; Τι λένε;

Η διαβούλευση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Ήδη δεκάδες φορείς και εκπρόσωποί τους, έχουν εκφραστεί θετικά για τον Περίπατο της Αθήνας, ανάμεσά τους ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ο ΣΕΒΕ, το ΤΕΕ, οι Σύλλογοι Τουριστικών Επιχειρήσεων, Ξενοδόχων, Χώρων Στάθμευσης, Ιδιοκτητών και Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων, Ποδηλατών, Μοτοσυκλετιστών, Επιστημόνων Συγκοινωνιολόγων καθώς και πολλές επιχειρήσεις και ομάδες πολιτών. Ακόμη και στις δημόσιες τοποθετήσεις τους, έχουν οι ίδιοι περιγράψει τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει στην καθημερινότητα της Αθήνας, σε όλα τα επίπεδα. Οι πολύ χρήσιμες επιμέρους προτάσεις τους για την καλύτερη λειτουργία, λαμβάνονται υπόψη πολύ προσεκτικά στην οριστικοποίηση όλων των ρυθμίσεων κυκλοφορίας και στάθμευσης.

28. Τελικά θα υπάρχει σύνδεση του Αρχαιολογικού Μουσείου με τους υπόλοιπους σταθμούς του Μεγάλου Περιπάτου;

Στο τελικό σχέδιο, προβλέπεται σημαντική αναβάθμιση των πεζοδρομίων προφανώς και σε όλη τη διαδρομή που συνεχίζει μετά την Πανεπιστημίου μέσω της Πατησίων προς το Μουσείο και το Πεδίον του Άρεως, όπως προβλέπεται στο εκπονούμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, χωρίς καμία αλλαγή της διατομής της οδού Πατησίων. Σε επόμενες φάσεις προβλέπονται και οι αντίστοιχες αναβαθμίσεις για τις επεκτάσεις του Μεγάλου Περιπάτου προς την Ακαδημία Πλάτωνος.

29. Τι παρεμβάσεις θα γίνουν στις άλλες γειτονιές της Αθήνας που να βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών. Θα απελευθερωθούν κι εκεί χώροι για τον κόσμο;

Η απελευθέρωση του δημόσιου χώρου δεν αφορά μόνο στο κέντρο της πόλης. Η δουλειά μας στις γειτονιές έχει ξεκινήσει από την πρώτη ημέρα που αναλάβαμε πριν από λίγους μήνες. Ξεκίνησε με την καθαριότητα, τη συντήρηση και την επισκευή στους χώρους αναψυχής και αθλητισμού. Με τη λογική που σχεδιάστηκε ο Μεγάλος Περίπατος, δηλαδή να δημιουργούμε χώρο, συνεχίζουμε σε κάθε γειτονιά. Άλλωστε πριν από λίγο καιρό ψηφίστηκε ένας προϋπολογισμός που απαντά στις ανάγκες της Αθήνας και των κατοίκων της και περιλαμβάνει τεχνικό πρόγραμμα ύψους 264 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο στην ιστορία της Αθήνας.

Με ένα σχέδιο αναπτυξιακό και υλοποιήσιμο και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Περιλαμβάνει ασφαλτοστρώσεις οδών, αναπλάσεις σε πεζοδρόμια και πλατείες και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες. Δίνεται μεγάλη έμφαση στην καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό με προμήθεια κάδων που ήδη τοποθετούνται παντού, τεχνολογικού εξοπλισμού που ποτέ στο παρελθόν δεν είχε ο Δήμος. Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης του αστικού πρασίνου, παρεμβάσεις όπως π.χ. σε Λυκαβηττό, Ελαιώνα και Εθνικό Κήπο, έργα εκατομμυρίων για σχολεία και άλλα κτίρια του δήμου. Ο Δήμος δουλεύει από κάτω προς τα πάνω με σχεδιασμό από τον οποίο δεν μένει έξω ούτε μία από τις 129 γειτονιές της Αθήνας.

30. Ο προϋπολογισμός των 50 εκατ. ευρώ ισχύει;

Στην παρούσα φάση, εκπονούνται όλες οι σχετικές ειδικές μελέτες οι οποίες θα επιτρέψουν να προσδιοριστεί το τελικό ύψος του προϋπολογισμού. Έχουμε ήδη κάνει γνωστό ότι η πρώτη φάση χρηματοδοτείται από τον Δήμο Αθηναίων και στην πορεία εξασφαλίζουμε πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, από το ΕΣΠΑ και κάθε άλλη πηγή. Όλα αυτά εκτιμάται ότι θα φτάσουν στο ύψος των 50 εκατομμυρίων ευρώ.

31. Οι δοκιμαστικές εφαρμογές των προσωρινών μέτρων μπορεί να αλλάξουν στην πορεία πριν γίνουν αυτά μόνιμα;

Προφανώς. Αυτή είναι η καινοτομία του έργου. Γι' αυτό ένα τόσο μεγάλο και σημαντικό έργο υλοποιείται για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο. Δοκιμαστικά. Ζούμε το έργο στην εξέλιξή του, κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε, να διορθώσουμε πράγματα. Και βεβαίως κάποια οδός με περιορισμούς στην κυκλοφορία εάν χρειαστεί να ανοίξει εκ νέου για όλους. Και επιπλέον σε όλες τις φάσεις εφαρμογής, η πόλη είναι ζωντανή, ανά πάσα στιγμή, εφόσον η κοινωνία το θέλει και μελετηθεί σωστά, μπορούν να γίνουν προσαρμογές τόσο στις νέες όσο και στις υφιστάμενες οδούς

32. Αν κάποιος δεν υπάγεται στις κατηγορίες για τις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση στα σημεία που κλείνουν. Για ειδικούς λόγους μπορεί να έχει πρόσβαση; Π.χ. Αν κάποιος παντρεύεται, μπορεί να φτάσει μέχρι την εκκλησία;

Κατηγορηματικά ΝΑΙ. Υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για όλες τις επιμέρους ειδικές περιπτώσεις.