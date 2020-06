Οικονομία

Βρυξέλλες: Στο Eurogroup η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους

Δηλώσεις ευρωπαίου αξιωματούχου για την εκταμίευση των 748 εκατ. Ευρώ, ενόψει της αυριανής τηλεδιάσκεψης των υπουργών Οικονομικών…

Της Μαρίας Αρώνη

Την εκταμίευση 748 εκατ. ευρώ για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, αναμένεται να εξετάσει αύριο, μεταξύ άλλων, το Eurogroup που συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με αξιωματούχο της ΕΕ.

Σε ενημέρωση προς τον Τύπο, αξιωματούχος της ΕΕ ανέφερε ότι το Eurogroup θα στηρίξει την απόφασή του στη «θετική» 6η έκθεση των θεσμών, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. «Οι θεσμοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει λάβει τις αναγκαίες δράσεις για να εκπληρώσει τις μεταρρυθμιστικές της δεσμεύσεις και αυτό θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης στο Eurogroup», ανέφερε ο αξιωματούχος της ΕΕ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι πολύ πιθανή η έγκριση της εκταμίευσης της 3ης δόσης για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους (748 εκατ. ευρώ από την επιστροφή κερδών ANFAs και SMPs και κατάργηση αύξησης επιτοκίων σε δάνεια του EFSF). «Χωρίς να θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα της αυριανής συζήτησης, νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης κατανοούν πως η σημερινή κατάσταση είναι διαφορετική και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να προσαρμοστούν αναλόγως», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς, ειδικότερα, για τους δημοσιονομικούς στόχους της Ελλάδας, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης είπε ότι αναμφίβολα φέτος και πολύ πιθανόν και του χρόνου θα αξιολογηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία, δεδομένων των νέων συνθηκών. Σημείωσε, ωστόσο, ότι δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για μόνιμη μείωση των δημοσιονομικών στόχων.

Εξάλλου, το αυριανό Eurogroup θα απασχολήσει το ζήτημα της εκλογής νέου προέδρου, με τον απερχόμενο πρόεδρο, Μάριο Σεντένο, να κινεί τη διαδικασία πρόσκλησης των υποψηφίων. Σχετικά με την ημερομηνία εκλογής νέου προέδρου του Eurogroup, ο αξιωματούχος της ευρωζώνης αποκάλυψε ότι ενδέχεται να μην είναι τελικά η 9η Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε από το Μάριο Σεντένο, καθώς είναι πολύ πιθανό πως την ημερομηνία αυτή θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, το Eurogroup θα ξεκινήσει αύριο στις 4.30 μ.μ. (ώρα Ελλάδος) με την κανονική μορφή του και θα ακολουθήσει μετά από περίπου δύο ώρες η τηλεδιάσκεψη με διευρυμένη μορφή με ένα και μοναδικό θέμα συζήτησης: Την οικονομική κατάσταση και τα μέτρα για τη στήριξη της ανάκαμψης.

Σχετικά με τα τρία «δίχτυα ασφαλείας» που έχουν εγκριθεί για τη στήριξη των οικονομιών λόγω του κορονοϊού, ο αξιωματούχος της ΕΕ σημείωσε ότι μόνο η νέα πιστωτική γραμμή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) είναι σήμερα σε πλήρη λειτουργία και διαθέσιμη για όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα στήριξης της απασχόλησης (SURE) και τη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ), ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι χρειάζονται ακόμα μερικές εβδομάδες για να ολοκληρωθούν οι εθνικές διαδικασίες, προκειμένου να τεθούν και αυτά σε πλήρη λειτουργία.