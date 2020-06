Κόσμος

Ανοίγει η αεροπορική σύνδεση Αλβανίας - Ελλάδας

Αποκαθίστανται τα αεροπορικά δρομολόγια επιβατών μεταξύ των αεροδρομίων «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας και «Μητέρα Τερέζα» των Τιράνων.

Από την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου αποκαθίστανται τα αεροπορικά δρομολόγια επιβατών μεταξύ των αεροδρομίων «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας και «Μητέρα Τερέζα» των Τιράνων, όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι η απόφαση των δύο κυβερνήσεων να επιτραπούν οι τακτικές επιβατικές πτήσεις προβλέπει ταυτόχρονα την τήρηση αυστηρών πρωτοκόλλων ασφάλειας κατά του κορονοϊού και καλούνται οι επιβάτες να πειθαρχούν στην εφαρμογή τους συμβάλλοντας έτσι και στη διευκόλυνση των διαδικασιών μετακίνησης.

Όπως είναι γνωστό, η Αλβανία ανακοίνωσε το άνοιγμα των χερσαίων συνοριακών διαβάσεων με τις γειτονικές χώρες, μεταξύ αυτών και με την Ελλάδα, από την Δευτέρα 8 Ιουνίου, ωστόσο εξομάλυνση της κίνησης στις διαβάσεις αυτές από και προς Ελλάδα και αντίστροφα αναμένεται να επέλθει από τις 15 Ιουνίου, οπότε και η ελληνική πλευρά θα άρει τα μέτρα απαγόρευσης εισόδου πολιτών από τη γείτονα.

Το τελευταίο 24ωρο, πάντως, στην Αλβανία εντοπίστηκαν 42 νέα κρούσματα, όσα στις πιο κρίσιμες ημέρες της πανδημίας στη χώρα.