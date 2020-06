Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας...

Στις φλόγες έχει παραδοθεί χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Νεόκτιστα Ασπροπύργου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 8 οχήματα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά..

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν ελλοχεύει κίνδυνος για καταυλισμό που βρίσκεται κοντά στην περιοχή της φωτιάς.