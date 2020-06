Κόσμος

“Καλπάζει” ο κορονοϊός στα Σκόπια

Που αποδίδει την έξαρση της πανδημίας τις τελευταίες μέρες, ο υπουργός Υγείας της γείτονος χώρας.

Σταθερά υψηλός παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού τις τελευταίες δέκα ημέρες στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ υψηλός είναι και ο αριθμός αυτών που έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της νόσου

Όπως ανακοινώθηκε από τις υγειονομικές αρχές της χώρας, τις περασμένες 24 ώρες καταγράφηκαν 125 νέα κρούσματα, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα να ανέρχεται πλέον στα 3364. Τα περισσότερα από τα 125 νέα κρούσματα στη χώρα καταγράφονται στην πρωτεύουσα, Σκόπια (89 κρούσματα).

Επίσης, επτά άνθρωποι που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό κατέληξαν κατά το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας στους 164 τον αριθμό των θυμάτων στη χώρα αυτή των δύο εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, Βένκο Φιλίπτσε δήλωσε ότι ο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες οφείλεται στη μη τήρηση των μέτρων προστασίας από ένα μέρος του πληθυσμού και σε μαζικές οικογενειακές συνεστιάσεις κατά την προηγούμενη περίοδο.

Τέλος ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας, Γκόραν Σουγκάρεφσκι δήλωσε ότι το άνοιγμα των δύο αεροδρομίων της χώρας και των συνοριακών διελεύσεων συζητείται αυτή την περίοδο, ωστόσο, όπως είπε είναι νωρίς ακόμη για να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις.

Το αεροδρόμιο των Σκοπίων έκλεισε στις 18 Μαρτίου 2020 εξαιτίας της πανδημίας Covid-19, ενώ μία ημέρα νωρίτερα έκλεισαν και οι συνοριακές διελεύσεις.