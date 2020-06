Οικονομία

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για φορολογική ενημερότητα και βεβαίωση οφειλής

Έτσι λαμβάνουν ενημερότητα οι φορολογούμενοι όταν δεν έχουν πιστωθεί οι πληρωμές τους. Τι προβλέπει η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.

Τη διαδικασία για να λάβουν φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής όσοι δικαιούνται την παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεων ρυθμίσεων και έχει ανασταλεί η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, ή και τυγχάνουν του ευεργετήματος της έκπτωσης του 25%, δίνει με οδηγίες της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Σε εγκύκλιο προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι μπορούν εναλλακτικά:

- Να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση μέσω της ιστοσελίδας dilosi.services.gov.gr ,

· Να την αποστείλουν ταχυδρομικά μέσω συστημένης επιστολής ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς

- Να τη υποβάλλουν ψηφιακά, μέσω e-mail στον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ

- Να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι η υπεύθυνη δήλωση επέχει και θέση αίτησης και λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των εν λόγω πιστοποιητικών. Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση αίτησης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχουν, για οποιοδήποτε λόγο, πιστωθεί στις οφειλές οι καταβολές ποσών, που έχει διενεργήσει ο φορολογούμενος.