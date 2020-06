Πολιτική

Τσίπρας: μίξη παρωχημένου ελιτισμού το νομοσχέδιο για την Παιδεία

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί “με το μυαλό στην τσέπη των σχολαρχών”.

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για το νομοσχέδιό της για την Παιδεία, άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη Βουλή.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι πίσω από την “επίπλαστη εικόνα εκσυγχρονισμού” που “προσπαθεί επιμελώς να καλλιεργήσει”, “κρύβεται μια αναχρονιστική αντίληψη για την εκπαίδευση, βαθιά συντηρητική που περιστρέφεται γύρω από τον πειθαναγκασμό”, τον “επιθεωρητισμό” απέναντι στη διοίκηση της εκπαίδευσης, “μια αποτυχημένη και παρωχημένη ιδεολογία για την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου, που βασίζεται στον νεοφιλελευθερισμό". Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί “με το μυαλό στην τσέπη των σχολαρχών και των ιδιοκτητών και στο βούρδουλα των παλιών γυμνασιαρχών". Όμως, υπογράμμισε, αυτοί που θα επηρεαστούν άμεσα από το νομοσχέδιο είναι η μεγάλη πλειοψηφία των νέων αυτής της χώρας.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι λίγο πριν να ανέβει στο βήμα ενημερώθηκε από τους συνεργάτες του για ένα ανησυχητικό κρούσμα σε δημοτικό στην Ξάνθη όπου ένας εκπαιδευτικός που διδάσκει σε 4 διαφορετικά σχολεία στην περιοχή βρέθηκε θετικός σε κορονοϊό την Τρίτη. Θύμισε την κριτική που ασκούσε για το “αχρείαστο ρίσκο” του ανοίγματος των δημοτικών για λίγες μέρες, σχολιάζοντας ότι το έκανε η κυβέρνηση για να δείξει μια εικόνα “επιστροφής στην κανονικότητα”.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τοποθετήθηκε σύντομα για τη συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΖ με την Ιταλία, που “βασίζεται σε συμβιβασμούς”. Είπε ότι και η κυβέρνηση μπορούσε να είχε κάνει αυτούς τους συμβιβασμούς αλλά δεν τους έκανε και πως σήμερα όμως οι συνθήκες είναι διαφορετικές, υπάρχει το “παράνομο” τουρκολιβυκό σύμφωνο, “βρισκόμαστε στην ανάγκη να αποκτήσουμε μια εθνική στρατηγική” . Τόνισε ότι αυτή η παράνομη συμφωνία μας αναγκάζει να έχουμε μια συνολική εθνική στρατηγική, "θεωρώ λοιπόν θετικό το χθεσινό βήμα και προσφέρουμε απλόχερα τη στήριξη μας υπό την προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί σε ενιαία εθνική στρατηγική: να συνδυαστεί με την εντατικοποίηση της προσπάθειας για συμφωνία για ΑΟΖ με την Αίγυπτο και να συνδυαστεί με την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο για να δοθεί σαφώς το μήνυμα ότι η Ελλάδα αρχίζει να εξασκεί το κυριαρχικό αυτό της δικαίωμα...”.

Ασκώντας κριτική στον πρωθυπουργό, σημείωσε ότι “είναι έλλειμμα εθνικό το ότι δεν υπάρχει διάλογος είτε δημόσια, είτε κατ’ ιδίαν, είτε σε επίπεδο συμβουλίου πολιτικών αρχηγών” και πως “αυτός ο διάλογος και η ενημέρωση είναι επιβεβλημένη.Θα είμαστε σταθερά εδώ ως πατριωτική δύναμη ευθύνης να απαιτούμε την επιστροφή της Ελλάδας σε σοβαρή στρατηγική για τη χώρα”.