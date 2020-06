Κοινωνία

Πορεία και κλειστοί δρόμοι στην Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συλλαλητήριο εκπαιδευτικών ενάντια στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας ενάντια στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας. Με κεντρικά συνθήματα «Το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά» και «απόσυρση του αντιεκπαιδευτικού νομοσχεδίου» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνθηκαν μέχρι τη Βουλή.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν απόσυρση του πολυνομοσχεδίου ενώ μεταξύ των διεκδικήσεων τους είναι η απόσυρση της τροπολογίας για την ζωντανή αναμετάδοση των μαθημάτων με κάμερες στα σχολεία, καθώς επίσης να αυξηθεί η χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων.

«Βλέπουμε μια θεσμική εκτροπή από το υπουργείο Παιδείας και ταυτόχρονα αναχρονιστικές ρυθμίσεις οι οποίες μας οδηγούν πάρα πολλά χρόνια πίσω, βλέπουμε την επαναφορά της διαγωγής, βλέπουμε την ενίσχυση των προτύπων σε βάρος των πειραματικών και της γενικής γνώσης. Μιλάνε για συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου, μείωση των αναγκών των πραγματικών αναγκών με την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα, βλέπουμε μετακινήσεις μαθητών στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες από περιοχή σε περιοχή», επισήμανε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, Γιώργος Τρούλης, ενώ προσέθεσε ότι «όλα αυτά συντείνουν στην υποβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου σχολείου και συνολικά στη φιλοσοφία του, όπως ακόμα και η ρύθμιση που έχουμε με τα νηπιαγωγεία, την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας, όπου αλλοιώνει όχι απλά το χαρακτήρα του δημόσιου νηπιαγωγείου αλλά ταυτόχρονα παραβλέπει τις παιδαγωγικές αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης». Παράλληλα ο κ. Τρούλης τόνισε:

«Ζητάμε την μη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, ζητάμε από την κυβέρνηση να το αποσύρει ακόμα και την τελευταία στιγμή και εφόσον θέλει να έχει έναν ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και από τη δική μας πλευρά με τις προτάσεις μας για την ποιότητα και την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου εμείς είμαστε εδώ. Αλλά φαίνεται ότι είναι πολιτική επιλογή ούτε διάλογος να γίνεται και να έρχονται με αυτό τον τρόπο τα πολυνομοσχέδια στη Βουλή».

Διαδηλωτές και διαδηλώτριες όταν έφτασαν στη Βουλή σήκωσαν μπλε και κόκκινες πικέτες που σχημάτισαν το σύνθημα «Το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά» δείχνοντας για ακόμη μια φορά την πλήρη αντίθεση τους στο νομοσχέδιο.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, εκπαιδευτικοί σύλλογοι, το ΠΑΜΕ, φοιτητές, γονείς, μαθητές.

Αυτή την ώρα έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί και για αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα.