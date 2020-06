Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Μείωση των κρουσμάτων και των θανάτων

Eισαγγελική έρευνα θα διαπιστώσει για ποιο λόγο δεν δημιουργήθηκε «κόκκινη ζώνη» ώστε να περιοριστούν τα κρούσματα στη Λομβαρδία

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Ιταλία είναι 235.763. Οι νεκροί έφτασαν τους 34.114. Παράλληλα, 169.936 άνθρωποι έχουν ιαθεί.

Χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 235.561 και είχαν χάσει τη ζωή τους 34.043 άνθρωποι, ενώ 168.646 είχαν θεραπευθεί.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, δηλαδή, 71 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και καταγράφηκαν 202 νέα κρούσματα. 1.290 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό.

Στο μεταξύ, 249 ασθενείς βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας και, συνολικά 4.320 έχουν εισαχθεί σε νοσοκομείο. Για 27.141 έχει αποφασιστεί ο κατ΄οίκον περιορισμός.

Σε σχέση με χθες τα κρούσματα παρουσιάζουν μείωση: νόσησαν 81 λιγότεροι άνθρωποι. Απεβίωσαν 8 λιγότεροι ασθενείς, ενώ οι θεραπευμένοι μειώθηκαν κατά 772.

Στη Λομβαρδία, το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 99 νέα κρούσματα και οι νεκροί είναι 32. Όπως αναφέρουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνεται ο συνολικός περιορισμός των νέων μολύνσεων και των θανάτων, έστω κι αν ο ρυθμός της μείωσης αυτής παραμένει αργός.

Στο μεταξύ, εισαγγελική έρευνα στο Μπέργκαμο της Λομβαρδίας αναμένεται να διαπιστώσει για ποιο λόγο δεν δημιουργήθηκε άμεσα, τον Φεβρουάριο, «κόκκινη ζώνη» στα χωριά Αλτσάνο και Νέμπρο, τα οποία μετατράπηκαν σε μια από τις κεντρικές εστίες μόλυνσης του κορονοϊού στη χώρα.

Η ιταλική δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφανθεί αν η ευθύνη για τους ελλιπείς και λανθασμένους χειρισμούς είναι του περιφερειάρχη Ατίλιο Φοντάνα, ή της κυβέρνησης Κόντε. Ο περιφερειάρχης κατέθεσε ήδη για την σχετική υπόθεση, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται και η κατάθεση του Ιταλού πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε, του υπουργού Υγείας Ρομπέρτο Σπεράντσα και της υπουργού Εσωτερικών Λουτσιάνα Λαμορτζέζε.