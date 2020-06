Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες τεστ πραγματοποίησαν κλιμάκια του ΕΟΔΥ στη Λαμία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στην περιοχή και κατέγραψε τις προσπάθειες ιχνηλάτησης.