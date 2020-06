Πολιτική

Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1: βάζουμε τέλος στην ταλαιπωρία των πολιτών

Τι είπε ο υπουργός Εσωτερικών για την ταχεία μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και λόγω... κορονοϊού.

Άρχισε να αποδίδει καρπούς η συστηματική δουλειά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την μετάβαση της χώρας στην ψηφιακή εποχή, τόνισε ο Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Χάναμε χρόνο και χρήμα για την έκδοση πιστοποιητικών και τώρα όλα γίνονται μέσω διδικτύου υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών, αναφερόμενος στην έκδοση πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης.

Παραδέχθηκε ότι η επιδημία του κορονοϊού "βοήθησε" στην ψηφιακή μετ'άβαση καθώς αποκαταστάθηκε η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος.

Προανήγγειλε ΄ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου θα βγαίνουν με ένα κλικ τα πιστοποιητικά γάμου και το σύμφωνο συμβίωσης και το δεύτερο δεκαήμερο τα πιστοποιητικά θανάτου.

Ανακοίνωσε, επίσης, ότι προσεχώς και οι ομογενείς θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών μέσω των ελληνικών προξενείων στις χώρες όπου διαβιούν

Παράλληλα, ο ΥΠΕΣ σημείωσε ότι έως τις 30 Ιουνίου, και μέσω ειδικής πλατφόρμας, οι πολίτες θα έχουν την δυνατότητα να διορθώνουν τα τετραγωνικά μέτρα των ιδιοκτησιών τους , στους Δήμους και την ΔΕΗ. Έτσι οι πολίτες θα πληρώνουν φόρο για τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι έρχονται ηλεκτρονικές διευκολύνσεις και για τις επιχειρήσεις προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και η ανάπτυξη.