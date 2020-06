Οικονομία

Μητσοτάκης: στόχος μας η διασφάλιση των θέσεων εργασίας

Ψηφιακή διάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους προέδρους των οργανώσεων της ΝΔ από όλη την Ελλάδα.

Την ενίσχυση του προγράμματος “Συν-Εργασία” με επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη ψηφιακή διάσκεψη με τους προέδρους των οργανώσεων του κόμματος από όλη την Ελλάδα, που διοργάνωσε η Γραμματεία Οργανωτικού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η ενίσχυση αυτή στοχεύει στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας, κάτι που-όπως είπε- αποτελεί βασικό στόχο της κυβέρνησης “έτσι ώστε το κράτος να καλύψει και ένα σημαντικό μέρος των εργοδοτικών εισφορών που υπό κανονικές συνθήκες θα βάρυναν τον επιχειρηματία”.

Όπως τόνισε πρωθυπουργός με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα της Συν-Εργασίας γίνεται ακόμα πιο ελκυστικό για επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν αυτό το εργαλείο της πιο ευέλικτης απασχόλησης “χωρίς όμως να επιβαρύνονται οι ίδιοι με την πλήρη κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για εργαζόμενους οι οποίοι στην πράξη θα δουλεύουν το μισό χρόνο αλλά -το τονίζω- θα αμείβονται σχεδόν με τις πλήρεις απολαβές τους”.

Είπε επίσης ότι το πρόγραμμα αυτό σε πρώτη φάση της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών θα τρέξει μέχρι τα τέλη Ιουλίου και εφόσον κριθεί απαραίτητο “είμαστε διατεθειμένοι να το επεκτείνουμε και για το μήνα Αύγουστο, αλλά αυτό θα μας το υποδείξει τελικά η ίδια η αντίδραση της αγοράς”. Όπως είπε, η κρίση θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία, παρά ταύτα επισήμανε ότι η ύφεση το πρώτο τρίμηνο ήταν η χαμηλότερη στην ευρωζώνη.

Αυτό -σύμφωνα με τον πρωθυπουργό- “σημαίνει ότι η οικονομία μπήκε με ορμή, συναντήθηκε με ορμή, με ταχύτητα, την οποία είχε ήδη πριν την υγειονομική κρίση. Προφανώς το δεύτερο τρίμηνο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να ανοίξουμε σταδιακά τον τουρισμό μας, πάντα με ασφάλεια, προσδοκώντας όμως να σώσουμε ότι μπορούμε. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές από μία εξαιρετικά δύσκολη χρονιά”.

“Όχι πρόωρες εκλογές”

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη σεναριολογία περί εκλογών και απέκλεισε άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Τόνισε ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος η χώρα να οδηγηθεί σε εκλογές υπογραμμίζοντας πως πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ανάταξη της χώρας και πως η κρίση θα αξιοποιηθεί ως μια μεγάλη ευκαιρία για να αλλάξει η χώρα.

“Όλη αυτή η παραφιλολογία μήπως είναι τώρα η ώρα να πάμε σε εκλογές που έχουμε ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα όπως φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, η απάντηση είναι «όχι». Διότι δεν υπάρχει λόγος να γίνουν εκλογές. Η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι να ανατάξουμε τη χώρα και έχουμε μπροστά μας αρκετό πολιτικό χρόνο να αξιοποιήσουμε το πολιτικό κεφάλαιο που γενναιόδωρα μας έδωσε ο ελληνικός λαός, δεν μας το έδωσε για να πάμε να κάνουμε εκλογές, μας το έδωσε για να αξιοποιήσουμε αυτήν την μεγάλη κρίση ως μία ευκαιρία να αλλάξουμε την πατρίδα μας. Και αυτό προτιθέμεθα να κάνουμε”, είπε ο πρωθυπουργός.

Αναφερόμενος στην κρίση του κορονοϊού είπε ότι “είναι μία κρίση που μας δοκίμασε όλους” αλλά πρόσθεσε, “έχουμε, όμως, την ικανοποίηση ως παράταξη ότι τα καταφέραμε καλά. Ελέγξαμε το πρώτο κύμα της έξαρσης του ιού”.

Πρόσθεσε όμως με ιδιαίτερη έμφαση ότι ο ιός εξακολουθεί και υφίσταται στη χώρα, αλλά σε πολύ περιορισμένους αριθμούς, και εκτίμησε ότι τόσο η ΝΔ όσο και η κυβέρνηση αλλά κυρίως η χώρα πιστώθηκαν “το γεγονός ότι ήμασταν στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας επιτυχίας για το πώς αντιμετωπίσαμε μία πρωτοφανή επιδημιολογική κρίση”.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στήριξη των οικονομιών της ευρωζώνης σημειώνοντας πως για την Ελλάδα τα χρήματα αυτά θα υποστηρίξουν κεντρικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

“Στη δύναμη πυρός μας προστίθενται, όχι μόνο τα χρήματα που ήδη έχουν συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία τώρα είμαστε σε θέση να δαπανήσουμε, αλλά και το περιβόητο Ταμείο Ανάκαμψης, τα 32 δισ., όπως έχετε ακούσει, τα οποία σε πρώτη φάση θέλω να το τονίσω αυτό αποτελούν πρόταση της επιτροπής, δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμα σε επίπεδο Συμβουλίου, είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως, συνιστούν ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα της Ευρώπης σε μία κατεύθυνση στήριξης των οικονομιών της ευρωζώνης με κοινό δανεισμό που αποτελούσε πάντα ένα σημαντικό ελληνικό αίτημα. Πιστεύω, ότι το πακέτο αυτό μπορεί να κλείσει μέσα στον Ιούλιο, στην αρχή της γερμανικής προεδρίας, ώστε να μπορούμε πια να σχεδιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο θα το αξιοποιήσουμε. Είναι λεφτά τα οποία θα πέσουν στην ελληνική οικονομία από το ‘21 και μετά. Θα υποστηρίξουν τις κεντρικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, την ψηφιακή μετάβαση, την πράσινη ανάπτυξη, τη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών, αλλά θα στηρίξουν και τις βασικές μας πολιτικές, τη μείωση των φόρων, τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών, την υποστήριξη της εργασίας, την κατάρτιση των εργαζομένων. Έχουμε πολύ περισσότερα χρήματα σήμερα για να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε το βασικό μας αναπτυξιακό πρόγραμμα που είναι ένα πρόγραμμα σε ορίζοντα τριετίας”, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφορές στην απολιγνιτοποίηση

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην απολιγνιτοποίηση, που αφορά ειδικά την περιοχή της Αρκαδίας και τη Δυτική Μακεδονία σημειώνοντας πως αποτελεί ταυτόχρονα μεγάλη πρόκληση αλλά και μεγάλη ευκαιρία.

“Έχουμε πάρει μία συνειδητή απόφαση που, νομίζω, ότι τελικά βρίσκει σύμφωνη και την πλειοψηφία των τοπικών κοινωνιών ότι ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με τον λιγνίτη. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με τον λιγνίτη για δύο λόγους. Ο πρώτος διότι ο λιγνίτης ενώ κάποτε ήταν το εθνικό μας καύσιμο και μας έδινε πρόσβαση σε δωρεάν ενέργεια, σήμερα πια είναι πολύ ακριβός, διότι μαζί με τον λιγνίτη έρχονται και τα δικαιώματα ρύπων που κάνουν την καύση του πολύ ακριβή για τη ΔΕΗ. Και ο δεύτερος λόγος είναι η τεράστια -που τη γνωρίζουν πολύ καλά και οι κάτοικοι της Κοζάνης και του Αμύνταιου και της Πτολεμαϊδας και της Μεγαλόπολης- περιβαλλοντική επιβάρυνση που η καύση του λιγνίτη συνεπάγεται ως προς την καθημερινότητα των πολιτών. Ερχόμαστε και λέμε λοιπόν ότι ναι, θέλουμε να κλείσουμε τα εργοστάσια παραγωγής λιγνίτη ή τουλάχιστον να τα κρατήσουμε σε ψυχρή εφεδρεία, αλλά έχουμε και πάρα πολλά χρήματα πια στη διάθεσή μας για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα καινούργιο αναπτυξιακό μοντέλο γι’ αυτές τις περιοχές, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία” είπε ο κ.Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

“Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά ότι στη νέα πρόταση της Επιτροπής, οι πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι για την Ελλάδα, για το ταμείο δίκαιης μετάβασης, τετραπλασιάστηκαν. Από εκεί που είχαμε 10 δισ. συνολικά για όλη την Ευρώπη, για το ταμείο δίκαιης μετάβασης, θα πάμε στα 40. Άρα, έχουμε πολλά περισσότερα χρήματα για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε επενδύσεις, οι οποίες θα γίνουν στην περιοχή. Να δώσουμε πολύ πιο ελκυστικά κίνητρα για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας σε άλλη κατεύθυνση, για να μπορέσουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαρτημένοι από τον λιγνίτη επαγγελματικά, να ξαναχτίσουν τη ζωή τους και να βρουν μία νέα απασχόληση σε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή την προσπάθεια”.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Γιώργος Στεργίου ο οποίος ανέφερε ότι “η εμπιστοσύνη που εμπνέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, η αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε εφαρμόζοντας το δικό μας σχέδιο, η αποφασιστικότητα και η αποτελεσματικότητα που δείχνουμε ως κυβέρνηση σε όλα τα μεγάλα μέτωπα συνθέτουν τα στοιχεία που δίνουν στους Έλληνες τη δύναμη να αισιοδοξούν παρά τη δύσκολη συγκυρία”.

Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, αναφορικά με την υποστήριξη της υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδιασμού για το επόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα. Μεταφέρθηκαν οι προβληματισμοί αλλά και οι προσδοκίες των πολιτών για την επόμενη μέρα. Ειδικότερα, τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος που πρέπει να έχει το κόμμα στη μεταφορά των απόψεων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση, αλλά και στην επεξήγηση των κυβερνητικών πολιτικών στους πολίτες.

Επίσης έγινε αποτίμηση των εθελοντικών δράσεων του κόμματος κατά την περίοδο της καραντίνας και συμφωνήθηκε η ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας.