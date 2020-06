Κόσμος

Κορονοϊός: Πρίγκιπας “έσπασε” την καραντίνα και “έφαγε” πρόστιμο 10400 ευρώ

Το σκανδαλώδες πάρτι που κόλλησε τον ιό ο πρίγκιπας Ιωακείμ του Βελγίου, το πρόστιμο και η αντίδρασή του.

Η Ισπανία επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.400 ευρώ στον πρίγκιπα Ιωακείμ του Βελγίου επειδή παραβίασε την καραντίνα τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη χώρα όπου είχε διαγνωστεί θετικός στον νέο κορονοϊό, έγινε σήμερα γνωστό από Ισπανό κυβερνητικό αξιωματούχο.

Ο 28χρονος πρίγκιπας, ανιψιός του βασιλιά του Βελγίου Φιλίππου, ταξίδεψε στην Ανδαλουσία, στη νότια Ισπανία, από το Βέλγιο στις 24 Μαΐου στο πλαίσιο μιας πρακτικής άσκησης.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο διότι δεν παρέμεινε σε καραντίνα για 14 ημέρες μετά την άφιξή του, ένας όρος που αφορούσε οποιονδήποτε εισερχόταν στη χώρα, εξήγησε στο Reuters ο κυβερνητικός αξιωματούχος στην Ανδαλουσία.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι έσπασε την καραντίνα και έχει διορία 15 ημερών να εφεσιβάλει την απόφαση.

Ο πρίγκιπας Ιωακείμ, δέκατος στη σειρά διαδοχής του βελγικού θρόνου, διαγνώστηκε θετικός μετά τη συμμετοχή του σε ένα πάρτι στην Κόρδοβα την 26η Μαΐου.

Σύμφωνα με τον Ισπανό αξιωματούχο, ο πρίγκιπας παραμένει σε καραντίνα στην Ισπανία.

Οι ισπανικές αρχές διεξάγουν έρευνα για το πάρτι στο οποίο, σύμφωνα με άρθρο της ισπανικής εφημερίδας El Pais τον περασμένο μήνα, είχαν παραστεί 27 καλεσμένοι. Όπως προέβλεπαν τα περιοριστικά μέτρα στην Κόρδοβα, επιτρέπονταν οι συναθροίσεις έως 15 ατόμων.

Εντούτοις, πηγή προσκείμενη στο βελγικό παλάτι ανέφερε σήμερα πως ο πρίγκιπας είχε πάει σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις όπου είχαν παραβρεθεί 12 και 15 άτομα αντίστοιχα.