Life

Νίκος Βέρτης: Επιστρέφει πρώτος στην νυχτερινή Αθήνα μετά την καραντίνα (βίντεο)

Ανοίγει ξανά το "Yton Τhe Music Show" με όλα τα μέτρα προστασίας για πελάτες και προσωπικό. Τις προετοιμασίες των νέων παραστάσεων του Νίκου Βέρτη κατέγραψε αποκλειστικά η κάμερα του ΑΝΤ1.