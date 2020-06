Κοινωνία

Αίσιο τέλος σε υπόθεση αρπαγής ανηλίκων από γονέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βρέθηκαν οι αδελφές που απήχθησαν από τον πατέρας τους τον Ιούλιο του 2019.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια των ανήλικων αδελφών, Ελισάβετ-Μαρία και Ραφαέλα-Γιοζεφίν Σταθοπούλου, 9 & 4 ετών αντίστοιχα, μετά από γονική αρπαγή που είχε συμβεί στις 4-7-2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού", οι ανήλικες εντοπίστηκαν, σήμερα, Τετάρτη, ύστερα από εκτεταμένες έρευνες των Αρχών σε συγγενικό περιβάλλον στην περιοχή του Αγρινίου και είναι καλά στην υγεία τους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στις ανήλικες Ελισάβετ-Μαρία και Ραφαέλα-Γιοζεφίν και την οικογένειά τους για την παροχή ψυχολογικής στήριξης και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 «το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε απενεργοποιήσει το Amber Alert, σε συνεννόηση με τις Αρχές, ωστόσο οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο κοριτσιών συνεχίζονταν.