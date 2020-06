Κοινωνία

Νέα στάση εργασίας και συλλαλητήριο εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέμπτη ενάντια στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Με στάση εργασίας και νέα κινητοποίηση αύριο, Πέμπτη, θα συνεχίσουν τη διαμαρτυρία τους ενάντια στο «αντιεκπαιδευτικό» - όπως το χαρακτηρίζουν - νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες.

Τα ΔΣ της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ χαιρέτισαν τις απεργιακές πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις, χθες και σήμερα, με τις οποίες εκφράστηκε η αντίθεση των εκπαιδευτικών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και το αίτημά τους να μην ψηφιστεί.

Καθώς η ψηφοφορία του νομοσχεδίου προγραμματίστηκε για αύριο το μεσημέρι, οι ομοσπονδίες κήρυξαν για αύριο, Πέμπτη 11 Ιουνίου, 3ωρη στάση εργασίας (από 11:00 έως 14:00) και καλούν τους εκπαιδευτικούς σε παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 το μεσημέρι στη Βουλή.