Ζώδια: Οι προβλέψεις της Πέμπτης

Διάβασέ μου το...

“Χαοτικές” καταστάσεις προβλέπονται σήμερα, με την λογική να πηγαίνει… περίπατο. Προσοχή, λοιπόν!

ΚΡΙΟΣ: Το τέλος της εβδομάδας για σένα, εάν δεν έχει πολλή δουλειά και υποχρεώσεις, τότε ενδεχομένως να έχει αρκετή ψυχολογική πίεση και γεγονότα που από τη μία σου δίνουν ελπίδες και την άλλη στις παίρνουν. Βέβαια, υπαίτιος για όλα αυτά μπορεί να είσαι εσύ ο ίδιος, ο οποίος φαίνεται να λειτουργείς ασυνείδητα, αδιαφορώντας για τις συνέπειες των πράξεών σου. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, κάνεις δηλώσεις κόντρα στα πραγματικά σου συναισθήματα, γεγονός που ταράζει τις ισορροπίες σου.

ΤΑΥΡΟΣ: Η συναναστροφή σου με ανθρώπους τους οποίους θα μπορούσες να εμπιστευτείς και που θεωρείς ότι θα είχαν τη δυνατότητα να σε καταλάβουν, μπορεί να αποδειχτεί πολύ χρήσιμη στο κλείσιμο της εβδομάδας. Είναι μία ευκαιρία να μαλακώσεις την στάση που κρατάς απέναντι στον ίδιο σου τον εαυτό και να αποδεχτείς ότι το μυστικό για να είσαι ευτυχισμένος δεν κρύβεται στα πρέπει που σου βάζουν οι άλλοι, αλλά στο να αγκαλιάσεις αυτό που είσαι και να διεκδικήσεις αυτά που θέλεις.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Οδεύοντας προς το τέλος της εβδομάδας, οι μέρες αυτές σε βρίσκουν με πολύ κόσμο, έντονα κοινωνικό και με πολλές υποχρεώσεις. Το κατά πόσο, όμως, θα επιλέξεις να εκτεθείς τόσο πολύ στον κόσμο ή αν θα προτιμήσεις τη θαλπωρή και την ξεκούραση του σπιτιού σου, εξαρτάται από το κατά πόσο έχεις μάθει να ακούς τα θέλω σου και να λες και κανένα “όχι” στους ανθρώπους γύρω σου. Πάντως, γενικότερα θα σου πρότεινα να αποφύγεις να κάνεις πράγματα με το ζόρι, γιατί τα αποτελέσματα δε θα είναι ευχάριστα για κανέναν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Αυτές τις μέρες φαίνεται να σε πιάνουν τάσεις φυγής κι αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι λαμβάνεις υπόψη σου τον παράγοντα Ερμή, που σε λίγες μέρες γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιό σου και προσέχεις τις κινήσεις σου, τότε καλά θα κάνεις να δώσεις στον εαυτό σου κάποιες ανάσες μακριά από ένα περιβάλλον στο οποίο μπορεί να νιώθεις ότι ρουτινιάζεις. Λίγο παραπάνω προσοχή και υπομονή, ειδικά όσον αφορά στην επικοινωνία σου με κάποια πρόσωπα του συγγενικού σου περιβάλλοντος.

ΛΕΩΝ: Έντονα ερωτικές και βαθιά συναισθηματικές αναμένεται να είναι για σένα αυτές εδώ οι μέρες, ενώ δεν αποκλείεται να συνειδητοποιήσεις ότι το ενδιαφέρον σου για ένα άτομο δεν είναι και τόσο αθώο. Αυτό από τη μία μπορεί να σημαίνει ότι θα καταλάβεις πως νιώθεις πολλά περισσότερα συναισθήματα για ένα άτομο με το οποίο μπορεί να φλερτάρεις, αλλά από την άλλη μπορεί να συνειδητοποιήσεις κι ότι κρατάς κάποιους ανθρώπους στη ζωή σου αναγκαστικά ή για λόγους συμφέροντος κι όχι επειδή τους επιλέγεις πραγματικά.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Οι αντιδράσεις σου ενδεχομένως να στερούνται λογικής αυτές τις μέρες, που φαίνεται να είσαι πιο ευαίσθητος και να αντιδράς καθαρά με γνώμονα το συναίσθημα. Δεν έχεις χρόνο για γνωστούς και παρατρεχάμενους, αφού θέλεις να περάσεις κάθε δευτερόλεπτο με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σου είτε αυτοί λέγονται σύντροφοι, είτε κολλητοί φίλοι, είτε ακόμα και κάποιοι συνεργάτες. Γενικότερα προσπάθησε να είσαι συγκαταβατικός, γιατί δεν αποκλείεται να προκύψουν κάποιες συγκρούσεις μαζί τους.

ΖΥΓΟΣ: Η ευαισθησία σου ή - ακόμα πιο πιθανό - η απαξίωση σου να αντιμετωπίσεις κατάματα κάποιες καταστάσεις τη στιγμή που πρέπει, φαίνεται ότι καταλήγει να σου γυρνάει μπούμερανγκ και να αποδεικνύεται λάθος στρατηγική, αφού σήμερα φαίνεται ότι ανοίγεις το στόμα σου και βγάζεις από μέσα σου πράγματα που μαζεύεις καιρό. Πρόσεξε, γιατί ειδικά οι τσακωμοί μπορεί να ξεφύγουν του ελέγχου σου και να πεις πράγματα για τα οποία θα μετανιώσεις και θα χάσεις το δίκιο σου. Επίσης, καλό θα είναι να προσέχεις την υγεία σου αυτές τις μέρες.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Δεν μαζεύεσαι αυτές τις μέρες που τα συναισθήματα φουντώνουν και το τελευταίο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να τα συγκρατήσεις. Σήμερα είσαι αποφασισμένος να περάσεις ανέμελα τη μέρα σου και να ασχοληθείς μόνο με ανθρώπους και πράγματα που σε ευχαριστούν. Από την άλλη, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα και την έντονη χαρά μπορεί να διαδεχθεί η προσγείωση σε μία πραγματικότητα που απέχει πολύ από αυτό που πραγματικά θέλεις να φαντάζεσαι ότι ισχύει.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Το ενδιαφέρον σου στρέφεται στο σπίτι και τα αγαπημένα σου πρόσωπα, όπου σήμερα τα πράγματα μπορεί να είναι κάπως πιο απαιτητικά και ίσως χρειαστεί να φροντίσεις λίγο παραπάνω τους ανθρώπους σου, ειδικά αν αυτοί είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Θα προτιμούσες βέβαια να μην ήταν απαίτηση, αλλά να άπτονταν καθαρά στη δική σου διάθεση, πράγμα που ίσως καταλήξει να σου δημιουργήσει στρες και ένα σχετικό εκνευρισμό. Όμως, θα έχεις την ευκαιρία να ηρεμήσεις και να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, επομένως μην τη χάσεις και κυρίως μην την ξοδέψεις αναλωνόμενος με ανθρώπους που δε σε ικανοποιούν πλήρως.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Το κλείσιμο της εβδομάδας έχει για εσένα αρκετές συναντήσεις, συζητήσεις κλπ και στο τέλος το πιο πιθανό είναι να νιώσεις ότι έχεις ξοδευτεί ενεργειακά συναναστρεφόμενος όλο αυτόν τον κόσμο. Η ταύτιση και η κατανόηση που μπορεί να βιώσεις με κάποιους από αυτούς σίγουρα θα σου δώσει την ευκαιρία να βγάλεις από πάνω σου κάποια βάρη και να εκφράσεις κάποιες ανησυχίες σου, πράγμα που θα σε ανακουφίσει. Όμως, αυτές τις μέρες τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα και τα σκαμπανεβάσματα, πολύ έντονα, ειδικά αν περιμένεις ότι θα πρέπει όλοι όσοι σε περιβάλλουν να συμφωνούν με τις απόψεις σου.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Αν εστιάσεις σε όσα σου λείπουν αυτές τις μέρες το πιο πιθανό είναι να τις περάσεις με κατάθλιψη, αφού όσα και να έχεις δε θα μπορέσουν να σε κάνουν να νιώσεις την ικανοποίηση που μπορούν να σου προσφέρουν. Μπορεί όλα να φαίνονται μάταια -και ίσως και να είναι, όμως δε θα σε βοηθήσει σε κάτι το να ισοπεδώσεις την πρακτική αξία που μπορεί να έχουν. Βέβαια, μην πέσεις στην παγίδα να ξοδέψεις λεφτά προκειμένου να νιώσεις πλήρης. Αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι είναι την αγάπη και τη στήριξη των ανθρώπων που σε περιβάλλουν κι εκεί βρίσκεται το μυστικό αυτών των ημερών.

ΙΧΘΕΙΣ: Αυτές τις μέρες το τελευταίο πράγμα που μπορείς να αντέξεις ή που θα μπορούσε να σου κάνει καλό είναι να τις περάσεις μόνος σου κλεισμένος στους 4 τοίχους του σπιτιού σου. Και τα λέω για να σε προλάβω, γιατί ειδικά σήμερα κάποιες σχέσεις ίσως σε δυσκολέψουν λίγο παραπάνω, πράγμα που αντανακλαστικά σε κάνει να κλείνεσαι και να κόβεις κάθε επικοινωνία με τον κόσμο γύρω σου. Ο εγωισμός σου και τα όποια ξεσπάσματα δεν πρόκειται να σε οδηγήσουν πουθενά. Ας είσαι ειλικρινής σε αυτά που νιώθεις, αφήνοντας όμως στην άκρη τα νάζια.

Πηγή: Astrologos.gr