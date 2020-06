Πολιτική

Βαρβιτσιώτης στη Rai: Ιστορική συμφωνία για τις σχέσεις Ελλάδας-Ιταλίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την οριοθέτηση της ΑΟΖ και έστειλε μήνυμα για τον τουρισμό.

«H Ελλάδα ανοίγει και πάλι τις πόρτες της και ότι οι Ιταλοί είναι ευπρόσδεκτοι στην χώρα μας», δήλωσε στο ιταλικό δημόσιο ειδησεογραφικό κανάλι Rai News, o αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ενώ αναφέρθηκε και στην συμφωνία με την Ιταλία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ.

«Ήταν μια ιστορική ημέρα για τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς επικυρώσαμε μια συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών» ανέφερε ο κ. Βαρβιτσιώτης όσον αφορά στη συμφωνία για την οριοθέτηση της ΑΟΖ. «Ήταν η κατάληξη μιας αρκετά μακράς διαδικασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει μια σημαντική συμβολή για την σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου. Αποτελεί, για όλη την περιοχή, ένα παράδειγμα πολιτικής συνεργασίας και ωριμότητας, αποδεικνύοντας και τους φιλικούς μας δεσμούς», υπογράμμισε.

Για τον τουρισμό, ανέφερε πως η χώρα μας ανοίγει τις πύλες της στους Ιταλούς τουρίστες. «Είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι από τις 15 Ιουνίου οι Ιταλοί τουρίστες μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα με ασφάλεια και σταδιακά και από τις αρχές Ιουλίου θα υπάρχει πλήρες άνοιγμα προς όλα τα νησιά και προς όλους τους προορισμούς», δήλωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Παράλληλα, αναφερόμενος πάντα στον τουρισμό, τόνισε: «Αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό για όλους. Η COVID-19 είναι εδώ. Πρέπει να τηρήσουμε του κανόνες απόστασης και ασφάλειας. Στην Ελλάδα μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς, καθώς πετύχαμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την πανδημία. Εντούτοις, η πανδημία δεν έχει τελειώσει για όλο τον κόσμο και για αυτό πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή».