Ερνστ Ράιχελ: Ανησυχητική η συμπεριφορά της Τουρκίας

Μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ο Γερμανός Πρέσβης τόνισε πως οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να σκληρύνουν την στάση τους απέναντι στην Άγκυρα.

Η Ελλάδα διαχειρίστηκε την κρίση του κορονοϊού εξαιρετικά καλά, πολύ καλύτερα και από τη Γερμανία, επεσήμανε ο Γερμανός Πρέσβης, Έρνστ Ράιχελ, και έδωσε συγχαρητήρια στην Ελληνική Κυβέρνηση για αυτό το γεγονός, κατά τη διάρκεια συζήτησης εν όψει της Προεδρίας της ΕΕ, που αναλαμβάνει η Γερμανία στις αρχές Ιουλίου. Μάλιστα ο κ. Ράιχελ ανέφερε πως πέρασε το lockdown στην Αθήνα, προσθέτοντας πως δεν μπορεί να φανταστεί καλύτερο τόπο για να το κάνει.

Ο κ. Ράιχελ αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η χώρα του αναλαμβάνοντας την Προεδρία της ΕΕ στις αρχές Ιουλίου, λέγοντας πως θα βρεθεί αντιμέτωπη ταυτόχρονα με δύο μεγάλες κρίσεις: την υγειονομική αλλά και την οικονομική. Ο Γερμανός Πρέσβης επεσήμανε πως και σε παγκόσμιο επίπεδο η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, γιατί η λογική και η ψυχραιμία έχουν χαθεί. O ίδιος έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορούμε να στραφούμε μόνο στην Ευρώπη, όπως είπε. Για αυτόν το λόγο, συνέχισε, εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να σταθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, να δείξουμε αλληλεγγύη.

Ο Γερμανός Πρέσβης εμφανίστηκε αισιόδοξος πως θα υπάρξει συμφωνία στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το πακέτο των 750 δισ. ευρώ παρά τις αντιρρήσεις κάποιων χωρών, αλλά - όπως είπε - θα χρειαστεί πολύς κόπος για αυτό. Επιπλέον, ο κ. Ράιχελ αναφέρθηκε στις μεγάλες προσκλήσεις που έχει μπροστά της η Γερμανία, εν μέσω πανδημίας, όπως το μεταναστευτικό, η “πράσινη” συμφωνία, το άνοιγμα των συνόρων.

Για το μεταναστευτικό, είπε πως είναι ένα πολύ δύσκολο και πολύπλοκο ζήτημα, η Γερμανία όμως, τόνισε, είναι αποφασισμένη να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να βρει κοινά αποδεκτές λύσεις. Πιστεύουμε, είπε ο κ. Ράιχελ, πως πρέπει να σταθούμε δίπλα στην Ελλάδα και στις χώρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και να μοιραστούμε το βάρος ως ΕΕ. Στόχος της Γερμανίας είναι, συνέχισε, να δημιουργηθούν μηχανισμοί που θα ενθαρρύνουν ακόμα και κράτη που αρνούνται σήμερα να δεχτούν πρόσφυγες στο έδαφος τους να το κάνουν. Χρειάζεται βέβαια ομοφωνία και αυτό κάνει το ζήτημα ακόμα πιο δύσκολο, επισήμανε ο πρέσβης.

Αναφορικά με την Τουρκία, ο Γερμανός Πρέσβης χαρακτήρισε τη συμπεριφορά της ανησυχητική, σημειώνοντας ότι το δίλημμα που έχουμε οι Έλληνες, οι Γερμανοί, εμείς οι Ευρωπαίοι, είναι πόσο σκληροί θα πρέπει να γίνουμε απέναντι στην Τουρκία.

Για τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, ο Έρνστ Ράιχελ είπε πως πρόκειται για ιστορικές σχέσεις που έχουν τις ρίζες τους μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, συγχρόνως όμως είναι και περίπλοκες.

Στο ερώτημα εάν θα πρότεινε την Ελλάδα ως τουριστικό προορισμό στους Γερμανούς, απάντησε θετικά και αποκάλυψε πως ήδη ενθάρρυνε τα ενήλικα παιδιά του να έρθουν στην Ελλάδα για διακοπές, όταν τον ρώτησαν αν είναι ασφαλής προορισμός.