Κοινωνία

Ατελείωτες ουρές έξω από την Υπηρεσία Ασύλου (βίντεο)

Εκατοντάδες αλλοδαποί συνωστίζονται, έσπευσαν άνδρες των ΜΑΤ. Επί τόπου και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, για ακόμη μία ημέρα, έξω από την Υπηρεσία Ασύλου, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στη λεωφόρο Κατεχάκη, παρά τις αυστηρές συστάσεις για την απειλή της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού.

Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες συνωστίζονται, προκειμένου να εξυπηρετηθούν από την Υπηρεσία Ασύλου.

Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις των ΜΑΤ, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση, καθώς και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο κ. Μηταράκης δήλωσε: «Έχουν ενημερωθεί ότι πολλές από τις αλλαγές που θέλουν να κάνουν, μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά. Έχουν ενημερωθεί για την κάρτα υγείας ότι είναι πλέον στο διαδίκτυο τα στοιχεία της. Δυστυχώς εδώ και χρόνια, υπάρχει μία συσσώρευση στην Υπηρεσία Ασύλου. Έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα και εσωτερικά και εξωτερικά. Με την Αστυνομία προσπαθούμε να ελέγξουμε την τάξη. Είναι δύσκολο να εξηγήσουμε σε όλον αυτόν τον κόσμο ότι οι διαδικασίες γίνονται πλέον ψηφιακά. Είμαστε εδώ, κρατάμε όλα τα μέτρα ασφαλείας. Θεωρώ ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί».