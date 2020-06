Οικονομία

Eurogroup: Στην ατζέντα η δόση των 748 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Την εκταμίευση της δόσης αναμένεται να εγκρίνουν, στη σημερινή συνεδρίαση, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Η τρίτη δόση των μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ύψους 748 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στην ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup, το οποίο θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει την εκταμίευσή της.

Στη συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα (16.30 ώρα Ελλάδας) μέσω τηλεδιάσκεψης, το Eurogroup θα εξετάσει την έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έδωσε στη δημοσιότητα στις 20 Μαΐου.

Η έκθεση της Κομισιόν διαπίστωνε ότι «λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες από την έξαρση του κορονοϊού, η Ελλάδα έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα για να επιτύχει τις προβλεπόμενες συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις».

Η δόση των 748 εκατ. ευρώ αφορά τη μεταφορά των κερδών που είχαν κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα και την άρση της προσαύξησης του περιθωρίου επιτοκίου που είχε αποφασισθεί για ορισμένα δάνεια που είχε πάρει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

Στη συνέχεια, το Eurogroup θα συνεδριάσει σε διευρυμένη σύνθεση – Υπουργοί Οικονομικών όλων των χωρών της ΕΕ – για να συζητήσει σχετικά με την οικονομική κατάσταση στην ΕΕ και τα μέτρα στήριξης της ανάκαμψης της οικονομίας της.