Παρτιζάν-Ερυθρός Αστέρας: Με 20.000 φιλάθλους το ντέρμπι του Βελιγραδίου (βίντεο)

Ανησυχία για τον συνωστισμό στις κερκίδες. Το γκολ ενός πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, έκρινε την αναμέτρηση.

Στον τελικό του Κυπέλλου Σερβίας προκρίθηκαν Παρτιζάν και Βοϊβοντίνα. Στους ημιτελικούς, που διεξήχθησαν το βράδυ της Τετάρτης, οι δύο ομάδες πήραν το εισιτήριο κι έτσι θα διεκδικήσουν τον τίτλο. Στον πρώτο ημιτελικό, η Βοϊβοντίνα επικράτησε με 1-0 της Τσουκαρίκι με το... χρυσό γκολ να πετυχαίνει ο Κόβιτς στο 31'.

Στον άλλο ημιτελικό, που ήταν και το μεγάλο ντέρμπι, η Παρτιζάν επικράτησε με 1-0 του Ερυθρού Αστέρα. Το μοναδικό τέρμα της συνάντησης πέτυχε ο γνώριμός μας, από την παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα, Νάτχο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας έγινε παρουσία 20.000 φιλάθλων.