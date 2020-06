Life

“The 2night Show”: Αποκαλυπτικός ο Γιάννης Τσιμιτσέλης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια, για τη σχέση του με την Κατερίνα Γερονικολού, για το ενδεχόμενο να ξαναγίνει πατέρας, αλλά και για τη σχέση του με την κόρη του Εύα.