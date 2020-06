Τοπικά Νέα

Ένοπλη ληστεία σε περίπτερο

Τέσσερις κακοποιοί απείλησαν τον υπάλληλο και άρπαξαν χρήματα. Αναζητούνται από την Αστυνομία.

Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε στις 2 τα ξημερώματα σε περίπτερο στην πλατεία Τερψιθέας, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι, υπό την απειλή όπλου, άρπαξαν από το ταμείο 50 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Οι δράστες αναζητούνται στο πλαίσιο αστυνομικής προανάκρισης.