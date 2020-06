Life

“The 2night Show”: Η Νίκη Σερέτη μιλά για την αποχή της από την τηλεόραση και την ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Η αγαπημένη σε όλους «Δεβόρα» αποκαλύπτει τους λόγους που την οδήγησαν στην ψυχοθεραπεία, τοποθετείται σε σχέση με τον ρατσισμό που υπάρχει στην Ελλάδα και περιγράφει πώς τον έχει βιώσει η ίδια.