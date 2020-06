Οικονομία

Κοινωνικός Τουρισμός: Ο διοικητής του ΟΑΕΔ αναλύει το πρόγραμμα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, μπορούν όλοι να κάνουν αίτηση. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Αυξάνεται η επιδότηση στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.