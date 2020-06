Πολιτική

Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1: Είμαστε περήφανοι που ξεκινά ο “Μεγάλος Περίπατος” της Αθήνας (βίντεο)

Ξεκινά σήμερα η πιλοτική εφαρμογή του έργου. Πως θα γίνεται η κυκλοφορία των οχημάτων και τι ισχύει για τον ποδηλατόδρομο. Τι είπε για το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

«Eίμαστε περήφανοι που ξεκινά ο “Μεγάλος Περίπατος” της Αθήνας», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, καθώς σήμερα ξεκινά η πιλοτική εφαρμογή του έργου.



Η αρχή των παρεμβάσεων, γίνεται από τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας και την οδό Ηρώδου Αττικού, σε μερικές ημέρες συνεχίζουμε με την Πανεπιστημίου και το Σύνταγμα και σε Τρίτη φάση θα πάμε στο τρίγωνο, δηλαδή την Αθηνάς και την Ερμού.



Όπως είπε ο κ. Μπακογιάννης «το κέντρο δεν κλείνει, αντίθετα ανοίγει και στόχος είναι να βρούμε μια νέα ισορροπία, ανάμεσα στον οδηγό, στον επιβάτη, στο πεζό και στον ποδηλάτη».



Παράλληλα, τόνισε ότι «δικαιώματα πρόσβασης έχουν, όχι μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι αλλά και τα ταξί, όσοι θελουν να πάνε στα πάρκινκ, τα αυτοκίνητα των ΑΜΕΑ και όσα άλλα χρειάζεται να έχουν πρόσβαση».

Σχετικά με τον ποδηλατόδρομο είπε πως θα αξιοποιηθούν οι γραμμές του τραμ και προσωρινά θα συνδεθεί το Καλλιμάρμαρο με την Ομόνοια.



Σημείωσε πως «η βασιλίσσης Όλγας θα είναι έτοιμη μέσα στο Σάββατο και θα συνεχίσουμε με την Πανεπιστημίου και το Σύνταγμα και αργότερα θα πάμε στην Αθηνάς και την Ερμού».



Επισήμανε ακόμα ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα έχουν μεγαλύτερες ταχύτητες και υπογράμμισε πως «ότι κάνουμε το κάνουμε βάσει της κυκλοφοριακής μελέτης του ΕΜΠ», συμπληρώνοντας ότι “η καινοτομία του έργου είναι ότι είναι ζωντανό». «Μέσα στο DNA του έργου είναι ότι μπορούμε να το προσαρμόσουμε», σημείωσε ο κ. Μπακογιάννης και ζήτησε την ανοχή των Αθηναίων.

Τέλος, μιλώντας για το γήπεδο του Παναθηναϊκού μετά και την συνέντευξη Τύπου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου τόνισε πως «όλοι έχουμε μεγάλο σεβασμό στην συνεισφορά της οικογένειας Γιαννακόπουλου», ξεκαθάρισε ωστόσο πως θα μιλήσει όταν θα έχει μια ρεαλιστική λύση, ένα κοστολογημένο σχέδιο και υπογράμμισε πως είναι απόλυτη προτεραιότητα το γήπεδο.