Κόσμος

Κορονοϊός-ΗΠΑ: Πάνω από 1.000 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φόβοι ότι οι διαδηλώσεις για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ σε πολλές αμερικανικές μεγαλουπόλεις θα πυροδοτήσουν έξαρση των κρουσμάτων.

Σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό στις ΗΠΑ, όπου καταγράφηκαν επιπλέον 1.082 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 τις προηγούμενες 24 ώρες, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς ως το βράδυ της Τετάρτης (ξημερώματα Πέμπτης, ώρα Ελλάδας).

Η ισχυρότερη οικονομική δύναμη του πλανήτη υφίσταται σε απόλυτους αριθμούς το πιο βαρύ χτύπημα εξαιτίας της πανδημίας παγκοσμίως, σε αριθμό θανάτων (112.833) όσο και σε αριθμό μολύνσεων.

Η χώρα συνεχίζει να καταγράφει περίπου 20.000 νέα κρούσματα μόλυνσης από τον κορονοϊό καθημερινά και δυσκολεύεται να κατέβει από αυτό το πλατό, καθώς κάποιες πολιτείες παίρνουν τη σκυτάλη από άλλες.

Στο Τέξας και στη Βόρεια Καρολίνα οι ασθενείς που νοσούν από την COVID-19 και έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία είναι σήμερα αισθητά περισσότεροι απ’ ό,τι πριν από έναν μήνα.

Με μισό εκατομμύριο τεστ να γίνονται καθημερινά, η χώρα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στις διαγνωστικές εξετάσεις ανά κάτοικο.

Εκφράζονται ανησυχίες από ειδικούς ότι οι διαδηλώσεις εναντίον του ρατσισμού και της αστυνομικής βαρβαρότητας σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ εδώ και δύο εβδομάδες θα προκαλέσουν αναζωπύρωση της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος Αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, θέλησε να φανεί καθησυχαστικός. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως, έως αυτό το στάδιο, δεν βλέπουμε αύξηση των νέων κρουσμάτων τώρα, περίπου δύο εβδομάδες αφότου άρχισαν να γίνονται οι πρώτες διαδηλώσεις», διαβεβαίωσε ο Πενς τον τηλεοπτικό σταθμό Fox Business Network.

Κατά τον μέσο όρο 11 επιδημιολογικών μοντέλων, όπως τον υπολόγισαν ερευνητές του πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στη χώρα αναμένεται να έχει φθάσει τους περίπου 130.000 την 4η Ιουλίου, την ημέρα της εθνικής εορτής των ΗΠΑ.