Κοινωνία

Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα στην Συγγρού

Πυροσβέστες και μέλη του ΕΚΑΒ απεγκλώβισαν την οδηγό από το ΙΧ.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Συγγρού το πρωί στο ρεύμα προς Πειραιά.



ΙΧ αυτοκίνητο προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα με αποτέλεσμα να διαλυθεί το αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ1, τουλάχιστον 10 πυροσβέστες και μέλη του ΕΚΑΒ συμμετείχαν στην επιχείρηση απεγκλωβισμού της οδηγού.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Φωτογραφίες: newsbeast.gr, ΕΡΤ1