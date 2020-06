Κόσμος

Γερμανία: Βαν έπεσε πάνω σε πεζούς (εικόνες)

Διερευνάται η πιθανότητα η επίθεση να αποτελούσε «πράξη εκδίκησης».

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν βαν έπεσε πάνω σε μικρό πλήθος σε περιοχή του Μονάχου.

Οι συνολικά έξι επιβάτες κατέβηκαν κατόπιν από το όχημα και επιτέθηκαν στον κόσμο με μαχαίρι.

Η γερμανική αστυνομία εκτιμά πως τα στοιχεία κατατείνουν πως επρόκειτο για ενέργεια μοτοσικλετιστών του κλαμπ «Hells Angels».

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι επιβαίνοντες στο όχημα «επιτέθηκαν βίαια» εναντίον των πεζών, ενώ τουλάχιστον ένας από τους άνδρες χρησιμοποίησε μαχαίρι.

Όπως διευκρίνισε η αστυνομία, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως οι δύο ομάδες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Κατά πληροφορίες της ηλεκτρονικής έκδοσης της εφημερίδας Bild, διερευνάται η πιθανότητα η επίθεση να αποτελούσε «πράξη εκδίκησης» από μέλη των «Hells Angels».

«Από τις προκαταρκτικές ανακρίσεις προκύπτει προϋπάρχουσα σχέση μεταξύ των επιτιθέμενων και των τραυματιών, η οποία υποδεικνύει διασύνδεση με τον κύκλο των συγκεκριμένων ‘Rocker’ αναβατών», σημείωσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Οι επιβάτες του αυτοκινήτου παραμένουν ασύλληπτοι.

«Προφανώς έχουμε να κάνουμε με εξαιρετικά βάναυση αντιπαράθεση γνωστών στην αστυνομία ομάδων», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοάχιμ Χέρμαν στηλιτεύοντας τον «πόλεμο συμμοριών στους δρόμους του Μονάχου».

Ο ίδιος τόνισε ωστόσο ότι είναι ξεκάθαρο πως δεν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.