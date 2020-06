Οικονομία

Κορονοϊός - Παπαθανάσης: δεν θα χαλάσουμε την πορεία της οικονομίας για...κάποιους λίγους

Ο Υφυπ. Επενδύσεων πρότεινε να μην ανοίξουν, όσες επιχειρήσεις δεν μπορούν να τηρήσουν τους κανόνες. Τι είπε για τα πρόστιμα και τα άμεσα "λουκέτα".

Το μήνυμα ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» από την επανεκκίνηση της εστίασης και των μπαρ καθώς «η πολιτεία είναι εδώ και θα επιβάλει τους κανόνες λειτουργίας» έστειλε μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης.

«Δεν μπορούμε να χαλάσουμε την πορεία της οικονομίας επειδή κάποιοι λίγοι βάζουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. Δεν μας ενδιαφέρει μια εικόνα της Ελλάδας με συνωστισμό μέσα σε beach bar» πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης τονίζοντας πως «όσοι αισθάνονται ότι δεν μπορούν να περιφρουρήσουν τον χώρο, ας μην ανοίξουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο «η εστίαση έχει αρχίσει να επιταχύνει και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Το μήνυμα πέρασε στα μπαρ ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως πέρυσι με τον ίδιο αριθμό πελατών» προσθέτοντας ότι «δεν αναθεωρούνται οι κανόνες και αυτό λειτουργεί στην εστίαση» μολονότι παραδέχθηκε ότι «στα μπαρ υπάρχει πρόβλημα με τον συνωστισμό».

Επανέλαβε, δε, ότι «όποιος έχει παράβαση θα το κλείνει την ίδια στιγμή», αναφερόμενος στη νέα ΚΥΑ που εκδόθηκε την Τετάρτη. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης είπε ότι «θα λειτουργήσουν με κανόνες, δεν μπορεί να ρισκάρει κανείς επιχειρηματίας να κλείσει και να πάθει καταστροφή».