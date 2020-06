Κόσμος

Δολοφονία Φλόιντ: Ελεύθερος ο ένας εκ των τεσσάρων αστυνομικών

Ποιο ποσό ορίστηκε ως εγγύηση. Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του. Συνεχίστηκαν για 16η ημέρα οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ.

Ο ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς της Μινεάπολις που κατηγορούνται για τον φόνο του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ αφέθηκε χθες Τετάρτη ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση.

Ο 37χρονος Τόμας Λέιν κατέβαλε το ποσό των 750.000 δολαρίων και αφέθηκε ελεύθερος από τη φυλακή της κομητείας Χένεπιν, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα του γραφείου του σερίφη. Είναι ένας από τους τρεις αστυνομικούς που κατηγορούνται για συνέργεια στον φόνο Φλόιντ στις 25 Μαΐου.

Ο Ντέρεκ Σόβιν, ο τέταρτος αστυνομικός ο οποίος γονάτισε πάνω στον λαιμό του Φλόιντ επί περίπου 9 λεπτά την ώρα που αυτός φώναζε “δεν μπορώ να αναπνεύσω” προτού πεθάνει, κατηγορείται για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση.

Και οι τέσσερις άνδρες έχουν αποπεμφθεί από την αστυνομία.

Ο δικηγόρος του Λέιν, ο Έρλ Γκρέι, έχει δηλώσει σε μέσα ενημέρωσης πως ο πελάτης του προσπάθησε να βοηθήσει τον Φλόιντ. Μιλώντας στην εφημερίδα Minneapolis Star-Tribune ο Γκρέι επεσήμανε ότι έχει ξεκινήσει διαδικτυακός έρανος για τον Λέιν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και ζήτησε από τους πολίτες να βάλουν χρήματα σε έναν λογαριασμό στο PayPal. Ο σχετικός ιστότοπος όμως πλέον έχει κατέβει.

Ο Λέιν θα εμφανιστεί ξανά ενώπιον δικαστηρίου στις 29 Ιουνίου και ο δικηγόρος του σκοπεύει να υποβάλει αίτημα για την απόρριψη των κατηγοριών εναντίον του.

Ο Σόβιν παραμένει στη φυλακή και έχει οριστεί εγγύηση ύψους 1,25 εκ. δολαρίων. Οι άλλοι δύο πρώην αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στο περιστατικό, ο Του Θάο και ο Τζ. Αλεξάντερ Κουένγκ, επίσης είναι υπό κράτηση με το ποσό της εγγύησής τους να έχει οριστεί στα 750.000 δολάρια.

Διαδηλώσεις για 16η ημέρα

Στο μεταξύ οι διαδηλώσεις στις ΗΠΑ εισήλθαν στην 16η ημέρα τους με πολλούς ακτιβιστές να ζητούν να απαγορευθεί η χρήση κεφαλοκλειδώματος από την αστυνομία όπως και άλλες μέθοδοι περιορισμού των υπόπτων.

Εξάλλου η αστυνομία έχει δεχθεί έντονες επικρίσεις τις τελευταίες ημέρες για τις σκληρές τακτικές που χρησιμοποιεί απέναντι στους διαδηλωτές. Μέχρι στιγμής έχει καταγραφεί αλόγιστη χρήση δακρυγόνων και βομβίδων κρότου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις αστυνομικοί χτύπησαν με γκλομπ τους διαδηλωτές.

Εκατοντάδες διαδηλωτές στο Πόρτλαντ του Όρεγκον βγήκαν στους δρόμος αργά χθες εμποδίζοντας την κυκλοφορία. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι ζητούσαν την παραίτηση του δημάρχου.

Στο Πόρτσμουθ της Βιρτζίνια διαδηλωτές βανδάλισαν μνημείο της Κοινοπολιτείας και ένας άνδρας τραυματίστηκε όταν αυτό κατέρρευσε.

Στη διάρκεια των διαδηλώσεων τρία αγάλματα του Χριστόφορου Κολόμβου στη Βοστόνη, το Μαϊάμι και το Ρίτσμοντ βανδαλίστηκαν.

Ο γενοβέζος θαλασσοπόρος και εξερευνητής παρουσιάζεται εδώ και χρόνια ως αυτός που ανακάλυψε την Αμερική, όμως πλέον θεωρείται μία από τις προσωπικότητες που ευθύνονται για τη σφαγή των αυτόχθονων.

Δεκάδες αμερικανικές πόλεις έχουν αντικαταστήσει τη “γιορτή του Κολόμβου”, που ορίστηκε αργία το 1937, με μια ημέρα τιμής “προς τους αυτόχθονες”. Όμως όχι η Βοστόνη και η Νέα Υόρκη, που ζει μεγάλη ιταλική κοινότητα.

Στη Βοστόνη άγνωστοι αποκεφάλισαν το άγαλμα του Κολόμβου, όμως προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία σύλληψη για το συμβάν, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

Στο Μαϊάμι ένα άγαλμα του Κολόμβου που βρισκόταν σε πάρκο βανδαλίστηκε με κόκκινη μπογιά και τις επιγραφές “Οι ζωές των μαύρων μετράνε” και “Τζορτζ Φλόιντ”. Η αστυνομία προχώρησε σε πολλές συλλήψεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald.

Διαδηλωτές στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια έριξαν την Τρίτη το βράδυ ένα άλλο άγαλμα του Κολόμβου με τη βοήθεια σκοινιών και το έσυραν μέχρι μια γειτονική λίμνη όπου και το πέταξαν.