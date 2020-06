Life

Νιλ Γιανγκ: Αξιοθρήνητος ο Ντόναλντ Τραμπ

Επιστολή-κόλαφος από τον διάσημο μουσικό, ο οποίος “κατακεραυνώνει” τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο συνθέτης Νιλ Γιανγκ με ανοιχτή επιστολή στον ιστότοπό του “Neil Young Archives Times-Contrarian” τάχθηκε δημοσίως εναντίον του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και υπέρ των μαύρων συμπολιτών του.

«Σε περιόδους κορονοϊού, ρατσιστικών δολοφονιών και διαδηλώσεων κατά της αστυνομικής βίας και της μισαλλοδοξίας, διαισθάνομαι τώρα την αλλαγή. Ακόμα και αν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση με την πανδημία του κορονοϊού, νομίζω ότι μπορούμε όλοι να μάθουμε μαζί. Μερικοί από εμάς θα αρρωστήσουμε, ειδικά εκείνοι που πήγαν στις διαδηλώσεις, ή οι οικογένειές τους, εκείνοι δηλαδή από πασχίζουν για μας και μας φροντίζουν. Γνωρίζουμε όμως ότι οι ζωές των μαύρων είναι σημαντικές», έγραψε.

«Παρόλο που πιστεύω ότι ο Πρόεδρός μας είναι υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος της αναταραχής που βιώνουμε σήμερα, επειδή έχει ανάψει τις φλόγες και προσπάθησε να μας στρέψει τον έναν κατά του άλλου για δικούς του πολιτικούς λόγους, είμαι ευγνώμων που όλοι υποστηρίζουμε αυτό που πιστεύουμε και πιστεύω ότι θα γίνουμε μια καλύτερη χώρα», συνέχισε ο 74χρονος σήμερα μουσικός.

«Οι σκέψεις μου συνοδεύουν όλες τις οικογένειες των μαύρων, όλων των μαύρων στην ιστορία της Αμερικής. Έχω την αίσθηση ότι κάτι αλλάζουμε. Όλοι μαζί, άσπροι και μαύροι στο δρόμο. Γνωρίζουμε ότι η αποστολή μας είναι η σωστή για την Αμερική και την ανθρωπότητα. Σε τελευταία ανάλυση ο Τραμπ είναι απλώς ένας καημένος ηγέτης που χτίζει τείχη γύρω από το σπίτι μας. Πιστεύω ότι σύντομα θα είναι ανίσχυρος και του εύχομαι το καλύτερο στην επόμενη ζωή του. Αυτός ο αξιοθρήνητος άνθρωπος δεν θα καταστρέψει το αμερικανικό όνειρο» έγραψε ο Γιανγκ.