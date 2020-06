Life

Αγγελική Ηλιάδη στο “Πρωινό”: έχασα την όραση από το ένα μάτι μου (βίντεο)

Τι λέει η δημοφιλής τραγουδίστρια για την περιπέτεια που πέρασε λόγω της λήψης φαρμάκων. Οι εμφανίσεις της και η καραντίνα που πέρασε μαζί με τον Σάββα Γκένσογλου.